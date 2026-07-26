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Opinión | El Canal del Funcionario

Miguel H. Valverde

Miguel H. Valverde

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250 kilómetros de costa y siempre me toca un gilipollas

Lamine Yamal con el diez a la espalda durante un partido en el Camp Nou

Lamine Yamal con el diez a la espalda durante un partido en el Camp Nou / Alejandro García / EFE

Lo he intentado todo, cambiando el día, la hora y hasta la playa, incluso pensé que el gilipollas era yo, pero lo que ocurrió el otro día, me confirmó que en este país hay mas gilipollas que quintos de cerveza.

A mí ni el Williams ni el Lamine Yamal me representan.

Hace ya mas de una semana que nos proclamamos campeones del mundo, pero los efectos secundarios aún resuenan. No llevaba ni cinco minutos en la playa cuando a mi lado se apalancaron una suegra con su nevera y cuatro silletas, dos sombrillas, su hijo, su hija, el yerno y como no, un niño con su pelotita de los co….

Pues espérate cuñao,que dentro de unos años vamos a ser como dice M. Rajoy, una muy buena selección pero sin españoles. Todos negros y medio moros.

¿Por qué no se pone a llover? -aunque sea un reventón de esos que están se moda- pensé

Esto ya no es lo que era, viste a Argentina en la final, ¿A que no jugaba ningún negro con la albiceleste?

Es que los argentinos son medio indios, mira cuñado, o ponemos en marcha urgentemente la Prioridad Nacional en serio también en el futbol, o dentro de poco, entre los vascos independentistas, los catalanes que no nos quieren  y los inmigrantes a esta España no la va a conocer ni la madre que la parió.

Reconozco que no aproveché ese momento para bañarme. Un fallo mío.

En Francia apenas juega un blanco y medio, en Inglaterra los blancos lechosos apenas son tres o cuatro, en Países Bajos más de lo mismo. El cuñao insistía.

Mientras estos dos energúmenos seguían hablando de “tolerancia, integridad y diversidad”,  la madre del niño y esposa de uno de ellos, sacaba la tortilla de patatas, la carne empanada y dos botellas de tinto de verano Don Simón.

Kevin, le grita la madre a su hijo que seguía dando patadas al puto balón en la orilla de la playa.

Antonio, coge a tu hijo, que se enjuague las manos en la ducha y ponle una camiseta para comer, que está poniéndose rojo como un tomate.

Ven Kevin, ponte la camiseta que te ha comprado la abuela.

Una camiseta del F. C. Barcelona con el 10 a la espalda y el nombre de un tal Lamine Yamal.

¡Que bien te queda esa camiseta sobrino!

Antes de que abrieran la sandía decidí buscar otra playa donde pusiera “playa libre de humos y de gilipollas”, pero no la encontré. Y por si me faltaba algo, el aparato del aire acondicionado ha dicho basta.

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