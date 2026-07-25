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Opinión | La vida en un Post-It

Paco López Mengual

Paco López Mengual

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Tres cucharadas de lentejas

Un cuenco de lentejas con verduras.

Un cuenco de lentejas con verduras. / L.O.

Cuando acudo a un colegio, les cuento a los niños que yo era un niño flaco a quien no le gustaban nada las lentejas. Mi madre hacía lentejas y se tenía que emplear a fondo para que las comiera. Su estrategia consistía en colocarse ante mí con el plato y la cuchara. Entonces comenzaba a contarme una historia; mientras, yo permanecía ante ella con la boca cerrada y los labios apretados. Cuando la historia empezaba a ponerse interesante, detenía la narración y me chantajeaba: "O tomas una cucharada de lentejas o no continuo". Yo valoraba la situación, y me estaba gustando tanto aquella historia que terminaba abriendo la boca… Ella seguía narrando y, cuando el relato estaba en su punto álgido, de nuevo se detenía y decía: "O tomas tres cucharadas seguidas de lentejas o se acabó el cuento"… Y así, revueltas con las historias, me comía entero el plato de lentejas.

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