Opinión | La vida en un Post-It
Tres cucharadas de lentejas
Cuando acudo a un colegio, les cuento a los niños que yo era un niño flaco a quien no le gustaban nada las lentejas. Mi madre hacía lentejas y se tenía que emplear a fondo para que las comiera. Su estrategia consistía en colocarse ante mí con el plato y la cuchara. Entonces comenzaba a contarme una historia; mientras, yo permanecía ante ella con la boca cerrada y los labios apretados. Cuando la historia empezaba a ponerse interesante, detenía la narración y me chantajeaba: "O tomas una cucharada de lentejas o no continuo". Yo valoraba la situación, y me estaba gustando tanto aquella historia que terminaba abriendo la boca… Ella seguía narrando y, cuando el relato estaba en su punto álgido, de nuevo se detenía y decía: "O tomas tres cucharadas seguidas de lentejas o se acabó el cuento"… Y así, revueltas con las historias, me comía entero el plato de lentejas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo
- Murcia vuelve a convertirse en un plató de cine: esta calle estará cortada tres días por el rodaje de 'La vida después'
- La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil
- Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa