Tonto es el que dice tonterías

En la asignatura de Historia, en mis tiempos de bachiller, había un debate: ¿Hitler estaba loco o era un tipo normal que hacía locuras? Muchos se decantaban por lo primero al observar su imagen, con el rostro habitualmente alterado, y al conocer los rasgos esenciales de su biografía, sus obsesiones y sus métodos. Hasta que alguien de entre el grupo resolvió: "Si estaba loco quedaría justificado todo lo que hizo, pues no habría sido consciente; lo terrible es que estaba en sus cabales, eso es lo terrible". Muchos años después leí un argumento semejante en la biografía que le trazó Ian Kershaw.

Hitler es un criminal desmesurado emparejable tan solo con Stalin, Mao o Pol Pot, pero conviene no utilizarlo como comodín para compararlo con políticos contemporáneos, ni siquiera con Trump u otros dirigentes actuales filofascistas. Porque de hacerlo no decimos nada de éstos, sino que banalizamos lo que significó Hitler, que como criminal está muy por encima incluso de cualquiera de sus émulos.

La ministra de no me acuerdo qué cosa y candidata del PSOE a la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha traído a Hitler a colación para identificarlo con Feijóo a cuenta de la llamada ‘prioridad nacional’ establecida como ley por el Gobierno del PP, plegado a Vox, en ese territorio. En su desparpajo, y como respuesta a las críticas, ha añadido que el criterio expresado está avalado por la ciencia (debe ser aquello que los marxistas llamaban el materialismo científico, por lo cual era indiscutible) y por la Historia, que es una ciencia interpretable.

No haría falta decir que la política del PP de Feijóo sobre inmigración, arrastrado por Vox, es insolidaria, miserable y, sobre todo, ineficaz para sus supuestos propósitos. Pero traer a colación a Hitler al respecto es un disparate de tal magnitud que solo consigue empequeñecer los crímenes contra la Humanidad del llamado Führer, aparte de que supondría considerar a la casi totalidad de los actuales líderes de la Unión Europea como hitlerianos por sus distintas iniciativas para regular el flujo migratorio.

Vista la frivolidad argumentaria de la ministra, cabe reproducir aquel debate de juventud, ahora con otro personaje y en otros términos: ¿la ministra Morant es tonta o es normal y dice tonterías?