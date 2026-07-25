¿Para qué sirve un verano?

No necesitamos más horas en el día; necesitamos más días que no estén gobernados por las horas. Quizá por eso el verano tiene un valor que va mucho más allá del descanso. Nos concede algo que durante meses escasea: tiempo para pensar, para sentir y para decidir si la vida que llevamos sigue pareciéndose a la vida que habíamos imaginado y aquella que queremos construir.

Es por eso que, quizá, su mayor utilidad no sea la de llenar una maleta, sino la de vaciar un poco la cabeza.

Vivimos inmersos en una rutina. La agenda manda, el reloj aprieta y las obligaciones se suceden unas tras otras sin apenas permitirnos levantar la vista. El verano rompe, aunque sea durante unas semanas, esa inercia. Nos obliga a bajar el ritmo, a respirar más despacio y a escucharnos. Sirve para reconectar con uno mismo. Para recordar cuáles son nuestras prioridades, qué sueños hemos ido aplazando y qué cosas nos hacen sentir realmente vivos. Para preguntarnos por lo importante, sin prisas.

También sirve para frenar las obligaciones y redescubrir pasiones olvidadas. Esa afición que siempre dejamos para "cuando tenga tiempo". Ese proyecto personal que lleva meses esperando. Ese libro que duerme en la mesilla desde hace demasiado. Leer sin mirar el reloj, sin calcular cuántas páginas caben antes de dormir, es uno de esos pequeños lujos que solo el verano sabe regalar.

Y está la familia. Porque, entre reuniones, actividades y carreras diarias, el tiempo compartido suele convertirse en una suma de minutos robados. El verano nos recuerda que nuestros hijos no necesitan grandes planes, sino nuestra presencia. Horas de juegos, conversaciones interminables, aprendizajes improvisados, paseos sin destino o simplemente una sobremesa que se alarga porque nadie tiene prisa.

Viajar también recupera su verdadero sentido. No solo porque podamos ir más allá de las veinticuatro horas de un fin de semana, sino porque dejamos de medir el tiempo en productividad. Podemos acostarnos tarde sin el peso del despertador, dormir alguna mañana hasta que el cuerpo decida despertar o regalarnos una siesta cuando los astros se alinean y el calor invita a cerrar los ojos unos minutos más.

Incluso encontramos ese hueco para las tareas que llevamos temporadas posponiendo. Esas que nunca son urgentes, pero siempre acaban esperando al siguiente lunes. El verano también tiene algo de poner orden, por fuera y por dentro.

Tal vez por eso septiembre no debería ser únicamente el mes de volver a la rutina. Debería ser el momento de regresar con el esquema y el organigrama de nuestra vida un poco más claros. Saber qué merece nuestro tiempo y qué puede quedarse atrás. Haber recordado que vivir no consiste solo en cumplir horarios, sino también en disfrutar de los espacios entre ellos.

Porque los veranos no son únicamente unas vacaciones. Son un paréntesis imprescindible para quienes, demasiadas veces, sentimos que vivimos programados. Son un recordatorio de que bajar el ritmo no es perder el tiempo, sino recuperarlo.

Y quizá ese sea el mejor souvenir que podemos traer de vuelta: la certeza de que una vida bien vivida no se mide por todo lo que hacemos, sino por todo aquello que somos capaces de disfrutar y sentir cuando, por fin, encontramos el tiempo para detenernos. Ojalá sepamos conservar un pequeño pedazo de verano durante el resto del año.