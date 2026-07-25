Opinión | Diario estival de un chico otoñal
Pesadilla
Pesadilla
Cuando el calor aprieta en las noches estivales, las pesadillas nos asaltan. Anoche sudé la gota gorda pues estuve inmerso en una pesadilla agobiante. Era tanto el calor que creí llevar puesta una boina con rabo, bufanda y calzoncillos de felpa, cuando en realidad sólo vestía un liviano pantalón corto. Una pesadilla absurda, sí.
Fumeque
El Ministerio de Sanidad ha endurecido las medidas antitabaco en lugares públicos con nuevas y duras prohibiciones para los fumadores. Me pregunto si no seria mucho más fácil cerrar los estancos, claro que no se pueden desdeñar los pingües beneficios que aportan a las arcas públicas los amigos del fumeque.
Cabezas
Algo me está pasando. Últimamente veo a algunos políticos con cabezas de gran envergadura, es decir, más cabezones. No llego a imaginar la talla de una gorra playera para Óscar López.
Fogonazos
Es una pena que las cámaras digitales no peguen fogonazos como en su día lo hacían las analógicas, sería una evidencia de la pasión por los posados de Donald Trump.
Comodidad
No entiendo a la gente. El MetLife Stadium de Nueva York estaba hasta la bandera el día de la final del Campeonato Mundial de Fútbol. Los del gallinero pagaron un pastón para asistir al encuentro, con unos jugadores que, desde esas localidades, debían de divisarse del tamaño de hormigas. Yo en cambio, con los pies metidos en el agua fría del barreño, veía en televisión hasta los poros de los futbolistas.
Fútbol
La final de fútbol me resultó aburridísima y patética. Sobre todo cuando algunos jugadores argentinos que no supieron perder se liaron a guantazos o hacían pucheros en los rincones durante la entrega de trofeos. Sí, cuando Infantino con sus deportivas blancas se llevó a Trump de la mano.
Paisano
Un día como hoy de 1895 y en la plaza de toros de Valladolid, nuestro paisano, el popular y valiente torero Juan Ruiz ‘Lagartija’ recibió un puntazo en la mano derecha al ir a matar, por el que, desgraciadamente, quedó inútil para el toreo.
Cuco
Soy un gran amante de los animales, pero tengo un cuco (pájaro con plumas) que no me deja dormir con su ¡cucú… cucú! Canto nocturno que se me ha grabado en el cerebro. El jodío se camufla bien en un pino y no atino al tirarle la zapatilla.
Baile
La Yenka sigue siendo mi baile preferido del verano porque no se suda, donde esté la yenka que se quite el rock.
Lluvia
En otros tiempos, en los largos veranos de tres meses de los sesenta, algunas veces llovía. Tras la lluvia, se practicaba el original deporte de coger caracoles. Todo lo bueno se pierde.
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