Opinión | Hablando al aire
¡Ojo al dato!
"Arde la calle al sol de poniente" cantaba Radio Futura en su mítica Escuela de calor. Claro que el calor al que ellos aludían no era solo climático, sino también pasional. Algo parecido a lo que ha ocurrido estos días con el Mundial y la victoria de la selección española: sol de justicia y ardor futbolero desbocado. Pasado el fervor emocional, solo nos queda el meteorológico. Ese que los japoneses califican de ‘calor extremo’ cuando supera los 35 grados y de ‘calor cruel’ cuando alcanza los 40. Me veo yo ahora en la tesitura, como ciezano, de ponerle nombre al calor de los 44,7 grados de hoy jueves en mi pueblo. La temperatura más alta de España en lo que va de verano. Casi nada. Podría recurrir al Infierno de Dante. A ese segundo círculo destinado a los lujuriosos (¿los negacionistas actuales?) y asociado a llamas, vientos ardientes y calor insufrible. No lo haré; no sería justo. Después de todo me he refrescado en un largo baño en el río; he escrito esta columna en el salón climatizado de mi casa, y Luisa y yo nos disponemos a asistir, pese al bochorno, a María Cayuela, de Rosa Campos, que se representa esta noche en el patio del Club Ateneo Atalaya. La vida sigue, pero ojo al dato.
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