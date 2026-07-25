Malos humos

A fin de que ustedes puedan disponer de todas las opiniones posibles, como ya habrán leído o escuchado algo en contra la nueva ley antitabaco, quiero dejar claro aquí que yo estoy a favor de que fumar esté prohibido y con multa en todos los lugares que esta ley señala, pero es que, además, me manifiesto en contra de que se pueda fumar en cualquier sitio, incluso cuando uno o una esté sentado en la soledad del cuarto de baño de su casa, por si no ventila bien después.

¿Y por qué me sitúo en un espacio tan radical en este tema? Pues porque de esto del tabaco me lo sé todo, desde las fuertes toses cuando le das una chupada a tu primer pitillo hasta la obtención de un cáncer de pulmón como un piano de grande. Los críos de 10 años comenzamos fumando cigarrillos de manzanilla, que estaban malísimos, pero era una ilusión muy arraigada en nuestras cabezas que para ser considerado un adulto tenías que fumar. Así que tengo una foto en la plaza de los Héroes de Cavite de Cartagena, con mi hermano Pepe, los dos con un cigarrillo en la mano, yo con 14 años y él con 12.

Mi historia personal está completamente unida al tabaco. He trabajado en dos tajos, la enseñanza y la pintura. En la primera, cuando comencé a dar clase en Bachiller, todavía los profesores podíamos fumar en las aulas –pobres alumnos aspirando humo, pero es que entonces todavía no se sabía lo letal que podía llegar a ser el tabaco–. En cuanto a pintar, en mi estudio se olía a una mezcla de óleo y colillas que se amontonaban en los ceniceros. A menudo se formaba una tertulia, y llegaba un momento en el que aquello parecía un amanecer en Londres, porque el personal cultureta, con el que me relacionaba, era de fumar mucho, fundamentalmente tabaco negro, con una cierta tendencia general hacia la marca Ducados.

Llega un momento en la vida de un fumador en el que ya no puede con el negro porque la garganta se le ha hecho harina, así que ha de pasarse al rubio con todo el dolor de su corazón. Este paso puede resultar muy peligroso porque el tiempo de combustión del rubio es más corto, así que se encienden más cigarrillos. Por supuesto que hay personal que fuma de un modo contenido y férreo, es decir, que dice que se fuma seis cigarrillos diarios y lo cumple. Es menester que sepa que, si él o ella es de cáncer, esa cantidad de tabaco se lo despertará tan ricamente como si se fumara dos paquetes diarios. Yo dejé de fumar hace años, pero, créanme, no te escapas.

Y aquí llega el argumento de la libertad de cada uno para hacer lo que quiera con su cuerpo y su vida. Por supuesto que debe ser así y por eso precisamente imagino que se dicta esta ley, para que él o ella se maten con el tabaco, como hemos hecho tantos otros, tan ricamente, pero que los que estén a nuestro alrededor no se envenenen con nuestros efluvios. Al fin y al cabo, fumar en una especie de suicidio lento al que tiene derecho cada ser humano, pero también tienen derechos los que nos rodean en una terraza a que no les llegue una bocanada de humo de segunda mano que les produzca ganas de vomitar.

Y, por si alguien me quiere contar la historia de su abuelo que fumó toda la vida y se murió a los noventa años de un uñero infectado, que sepa que, efectivamente, genéticamente tienes una mayor o menor tendencia a desarrollar un cáncer, pero que el tabaco le ayuda a invadirte es algo tan absolutamente contrastado que no admite ninguna discusión. Todo lo que se haga para evitar que las decenas de venenos que lleva el tabaco y sus sustancias para crearte adicción te lleguen, aunque sea desde un suspiro de tu vecina de al lado en la terraza de un bar, será poco.