Asignaturas pendientes tengo muchas. En especial dos. La de distinguir un albaricoquero de un melocotonero, y dentro de éste a sus diferentes clases. Y la de conocer una serie de oficios esenciales para la vida, como la albañilería, carpintería, cerrajería…y principalmente la fontanería, por eso de la rosca de la virola. Menos mal que gracias a Leire, aunque no nos haya enseñado cómo se coloca correctamente las virolas en los tubos de acero, para conseguir la estanqueidad suficiente y necesaria entre el tubo y la conexión hidráulica, sin embargo, cada vez sabemos más de su sucio proceder. Lástima que su actuación no sea tan noble como es ese oficio. Nombre de fontanera dado a esta escritora de pro, que se infiltró en las tuberías más profundas y hediondas (llamadas cloacas) de un sistema con la finalidad de desprestigiar, intimidar y cambiar investigaciones judiciales, a través de sacar trapos sucios de los encargados de investigar, policías, guardias civiles, jueces y fiscales, y así poder amedrentarlos, como hacía con algunos mandos de esas fuerzas de seguridad, que más que por miedo era por peloteo al poder, que decían a sus subordinados encargados de investigar, que en todo aquello que afectara al gobierno y en especial a su presidente, como los casos de su mujer y de su hermano, se pusieran de perfil, o lo que es lo mismo que pasaran por alto e hicieran la vista gorda a sus trapicheos. Claro que pinchó en hueso y los decentes policías y guardias civiles como buenos policías judiciales obedecían al juez y al fiscal no contaminado y no a sus mandos vergonzantes, y seguían investigando todo aquello que fuera delictivo, sea quien fuera su autor.

El resultado por ahora no es baladí, pues ya ha sido condenado todo un fiscal general del Estado, el hermano del presidente del gobierno, su ministro preferido y su ayudante. Y en un futuro, esperemos que no muy lejano, presumiblemente seguirán más condenas a ese ex ministro y a otro ex secretario general del partido. A la amada Begoña y a su referente moral Zapatero y sus hijas. E incluso a su exjefe de gabinete de prensa y después de Correos, Juan Maniuel Serrano, ya imputado también. Y quién sabe si a la directora de la Guardia Civil ¡Qué vergüenza!

En fin, el referente ético, los socios de correrías por España en busca de votos, esposa, hermano y demás familia ruegan que esto se pare y no llegue hasta el numero one, no sea que sea victima también de un ‘lawfare’, organizado de forma conjunta y coordinada como sus instrucciones a los ministros, por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Badajoz, la Audiencia de Madrid, los jueces de instrucción de la Plaza de Castilla de Madrid, la fiscalía anticorrupción, la UCO, la UDEF, por los periodistas independientes y por el resto de personas que son todos aquellos que están en contra de la delincuencia y a favor de la ley y de la justicia.

La rosca de la virola, están rezando que no se apriete aún más, tras las declaraciones testificales que se están practicando. Desde quien llevó en bolsas 90.000 a la sede del PSOE, y a la que se intentó que se retractara en el juicio, hasta las manifestaciones de la presidenta de ese partido, la directora general de la guardia civil, el DAO, los abogados de Ábalos y Koldo, los Julios Martínez, el presidente de Plus Ultra, el empresario Joaquín Parra y sus grabaciones comprometedoras…. que pueden engordar más las cloacas de la misma fontanera que afirmaba a un inspector de la UDEF: «a mí me manda quien más manda». Y nadie la desmiente y menos aún se querellan contra ella, por si acaso.

Pero todo es una confabulación de jueces, fiscales, policía judicial y prensa no sumisa para hacer caer a un gobierno que lleva tres años sin presentar presupuestos generales del Estado, que defiende a las mujeres y aprueba una ley que deja en libertad o con rebaja de penas a los agresores sexuales, que ningunea al Parlamento, que presume de colocar a dedo al fiscal general del Estado, que trata de controlar a la fiscalía, a las fuerzas de seguridad y al poder judicial, sin conseguirlo. Resolución judicial que no les gusta, tanto los ministros que ni siquiera han estudiado derecho, como los socios del gobierno -para seguir formando parte de este desastre- al unísono, salen a decir públicamente que son sentencias políticas. Las pruebas practicadas que han llevado a esas condenas para ellos no significan nada. No quieren reconocer que quienes lleva el paso cambiado son ellos y no el pueblo español.