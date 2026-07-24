Prohibido a papás

Aunque no se lo crean por mi anciana prosa, alguna vez yo también fui niño. Un ‘abueniño’. Los de mi edad me llamaban ‘el abuelito’, porque siempre les decía esto no y lo otro, tampoco. ¡Qué responsable, ‘el abuelito’! En realidad era el niño más malo de todos, porque lo que les decía a los otros infantes que hicieran era mucho peor todavía. A veces, lo perpetrado requería la intervención policial, todavía franquista. Ah, aquellos policías de poca broma, tan blandos con los pequeños demonios -«son cosas de niños», aunque hubieses causado estrago y destrucción- y con la porra tan dura para los mayores.

Bien, en aquella era los niños eran aceptados por todos, a la fuerza, aunque por supuesto su opinión no se tuviese en cuenta. Los locales de hostelería, hoteles y resto de lugares públicos estaban llenos de niños. Un alboroto ensordecedor. Hasta que se escuchaban las primeras hostias. De sus papás o sus delegados autorizados, los profes. Entonces los niños nos poníamos más suaves que guantes de cabritilla. Forja de hombres.

Ahora proliferan los establecimientos que no admiten niños, sólo adultos. Ya no se soporta a los niños. Y eso que hoy hay muy poca gente que podemos considerar como adulta y los niños hoy propiamente no existen, son virtuales: existen las pantallas de sus teléfonos. Creo que los niños no tienen la culpa y que a los que deberían prohibir la entrada los establecimientos es a los causantes de que esos pequeños puedan incomodar a los demás: los papás de hoy, los supuestos ‘adultos’. Sin papás pasotas o progres que permitan la escandalera, sin papás que no corrijan a sus desmandados, los niños se comportarían como impecables adultos, sólo que más bajitos, y podrían comportarse sin problemas en grandes restaurantes o silenciosos hoteles.

Si los niños alteran el ambiente es porque los que sobran son sus pedagogos padres. Hay que aplicarles a los papás de ahora lo que en la infancia decían de mí, respecto a mis hermanos: «el mayor, el peor». Los mayores (no ‘los adultos’) son los peores.