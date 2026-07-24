Opinión | El canal del funcionario
Nueva Ley del Tabaco: Ojalá
Un proyecto que simplemente intenta salvar vidas, debería convertirse en una verdadera prioridad nacional
Los datos sobre enfermedades, adicciones y muertes derivadas del consumo del tabaco y sus derivados son contundentes, así que sólo nos queda actuar como si fuéramos una sociedad madura.
Ojalá la Comunidad Científica saliera en tromba pidiendo que la nueva Ley fuera aprobada lo antes posible.
Ojalá la industria farmacéutica no siguiera viendo negocio en nuestra salud y pidiera a los diputados y diputadas que no desaprovechen esta oportunidad
Ojalá los Colegios de Médicos de toda España saliera a respaldar sin matices y con datos la importancia de esta norma.
Ojalá los sindicatos médicos entre huelga y huelga no sigan de perfil en un asunto tan trascendental.
Ojalá que no sigamos viendo miles de cigarrillos en las puertas de los hospitales o que ningún otro cigarro ocasione un incendio.
Ojalá podamos disfrutar de polideportivos, piscinas, playas, jardines o un partido de fútbol sin contaminar nuestros pulmones.
Ojalá podamos tomarnos un café con una tostada en nulas terrazas de nuestros bares sin tener que maridar el sabor y el olor del café o del aceite con el humo del tabaco.
Ojalá no encontremos a profesores y profesoras de institutos vapeando en la entrada del centro con sus alumnos y alumnas.
Ojalá consigamos trasladar a nuestra juventud que fumar y vadear no nos hace mas mayores y maduros, sino que nos convierte en enfermos de por vida.
Ojalá dentro de unos años, los datos de muertes y enfermedades por el tabaco no sean una de las causas principales de las mismas.
Ojalá que la industria tabacalera no gane esta guerra, y que su infantería (sector hostelero) vea en esta ley una oportunidad para apostar por salud frente a enfermedad.
Ojalá todas las comunidades autónomas a través de sus responsables de salud, exijan a sus señorías votar a favor de una ley que nos hace, no solo mejores, sino mas sanos.
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