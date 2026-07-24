El mundial de fútbol como fenómeno social: ¿Qué hemos ganado como país?

La victoria de España -por segunda vez- no es solo una condecoración deportiva, esconde valores benignos que personifican una gran unión entre desconocidos.

El 11 de julio de 2010 tuvo lugar la final entre Países Bajos y España, pasados a la prórroga, Iniesta marcó gol en el minuto 116, 16 años después: España contra Argentina, Ferran marca en el minuto 105. Ambos partidos 1 - 0 para España, proclamándose así bicampeona de la competición.

16 años separan una competición de otra. 16 años de cambios, de diversos acontecimientos históricos, generaciones donde por primera vez han visto ganar a su país y otros -como los veinteañeros- los hemos visto ganar de nuevo, ya sea en la plaza de toros de Lorca, en un mítico bar o en el Óvalo, vitoreando y vociferando la victoria entre gritos y fuentes.

¿Son las fechas del mundial analogías de distintas novelas como la de Cien años de soledad? Podrían encasillarse como el tiempo cíclico en la aldea de Macondo (España) o la repetición de generaciones (el gol de Iniesta por el de Ferrán).

El realismo mágico al cambiar abruptamente nuestro estado anímico celebrando el tan esperado gol, el misticismo que reorganiza nuestras vidas, los abrazos entre desconocidos pero allegados por algo que los une y una población paralizada y absorta en un televisor.

Ya lo decía Benedict Anderson en su concepto 'comunidad imaginada' y yo lo extrapolo al mundial de fútbol. Las características de la idea se alinean:

Ocurre simultáneamente. Los telespectadores y los oyentes sin perderse ni un solo segundo.

Los telespectadores y los oyentes sin perderse ni un solo segundo. Moviliza símbolos nacionales. Aunque este sea un país de distintas ideologías y nacionalismos, nada importa, solo España.

Aunque este sea un país de distintas ideologías y nacionalismos, nada importa, solo España. Tiene héroes reconocibles. Ferran y su gol en el minuto 105 o las directrices de Luis de la Fuente ya los personifican como héroes.

Ferran y su gol en el minuto 105 o las directrices de Luis de la Fuente ya los personifican como héroes. Genera narraciones fáciles de recordar. Tan fácil de recordar como nuestra segunda victoria en un mundial.

Tan fácil de recordar como nuestra segunda victoria en un mundial. Se consume de manera masiva. Las cifras de la audiencia lo constatan.

¿Y después de 4 años? Muchos volveremos a ver otro partido, mientras tanto, volvemos a nuestras individualistas y efímeras vidas, donde todo es rápido y nada se paraliza, ni parece detenerse como una puntuación que deja de ser un 0 para ser por fin un 1.