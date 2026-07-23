Justine: Mi honor es mi virtud

Ningún otro libro como este para poner una interrogación justo al final del luminoso camino de la Ilustración, de su insultante confianza en el género humano. Con su pretendida simpatía por la razón y por el progreso habían gestado, con toda fortaleza, un monumento a un tipo de superstición, a una clase de ignorancia todavía más poderosa y difícil de erradicar que las sombras que pensaban haber disipado. Sade ataca con saña la convicción completamente injustificada y voluntarista según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles, que la presencia del mal es simplemente necesaria para que el bien brille aún más. Justine es una parodia de los héroes ilustrados.

Huérfana desgraciada, tiene una confianza ciega en las leyes morales del mundo, se aferra con fidelidad animal a la moral, a la bondad que presupone en todos y se obstina en vivir de acuerdo con unos ideales en un mundo que no solo no los comparte sino que los combate y aborrece.

No tarda en caer en manos más violentas, guiadas no por mentes precisamente racionales, sino por el espíritu mismo de la fuerza, por la pulsión del placer y por el deseo libidinoso de gozar provocando el sufrimiento en los demás, su sometimiento sexual y la destrucción de la mente del débil, hombre, mujer o niño.

Justine vive un periplo, un calvario de sufrimiento; sometida, vejada, violada una y otra vez sin posibilidad de remisión. Creyendo que posee un alma inmortal y buena, creyéndose depositaria de un tesoro de virtudes, debe confrontar la idea de que la única razón de su sufrimiento (por lo demás inútil) es servir para satisfacción de los demás.

Justine personificó la historia de muchas mujeres a lo largo de la Historia. La novela define a las mil maravillas en qué consiste el progreso humano.