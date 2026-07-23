¿Quién se fía de Vox?

No es que no supiéramos que Vox es un partido singular que va a sus lemas y del que quepa esperar un marco fijado de comportamiento, pero su posición en la Asamblea Regional en relación a la Ley de Vivienda provoca más estupefacción de lo habitual. No tanto porque se abstenga ante una iniciativa del PP, que es lo habitual por su afán de competencia en la franja sociológica de la derecha y por su legítima actitud de marcar identidad, sino porque el acuerdo para sacar adelante esta Ley parecía estar hecho una vez que los populares habían admitido, aunque sin definirlo así, la ‘prioridad nacional’ como requisito para tener acceso a la vivienda construida en suelo público.

Así se dedujo en el intercambio de los respectivos portavoces durante el reciente debate sobre el Estado de la Región y, posteriormente, por declaraciones del abascalista Alpañez y del propio López Miras ante los representantes de la patronal de la construcción, Fecoam. Sin embargo, a la hora de la verdad y sin previo aviso, Vox se abstuvo, dejando al PP con un palmo de narices, si bien la convalidación del decreto salió adelante con los votos de los dos disidentes de aquél, Antelo y Martínez, con los que los populares completan la mayoría. Por toda explicación: «No es nuestro decreto». Y nos enteramos ahora.

Pero hay algo más sonado: los díscolos de Vox propusieron que se tramitara en pleno por decreto ley, que permitiría a los grupos parlamentarios su modificación a través de enmiendas, lo que recibió los votos favorables de PP, PSOE y Podemos-IU frente, otra vez, la abstención de Vox. Vale, no es su decreto, pero tendrían la posibilidad de retocarlo a través de iniciativas. Esa disposición responde a una actitud de bloqueo antes que a una política de cooperación en la que se pusieran en juego sus propias alternativas. Significa la negación a la oportunidad misma de que la Ley pueda incorporar cualquier matiz que la convirirtiera en aceptable para ellos.

Lo ocurrido en la Asamblea solo se entiende como un desnorte político fruto de la impericia o como la constación de que Vox sigue jugando a la no política.