Famosos que abrazan la delgadez

Uno de mis actores favoritos es John Goodman, y con mi obsesión por la pérdida de peso no me ha pasado desapercibido su increíble transformación física. Si comparas su apariencia como Pedro Picapiedra o la del patriarca de la comedia de HBO Los Gemstone lo que se aprecia es una pérdida espectacular de peso, que su propio testimonio cifra en 90 kilos, más o menos la mitad de los 180 que llegó a pesar. Una pena en cierta forma, porque es inconcebible un personaje como el que interpreta en El Gran Lebowsky, con frases antológicas en la historia de la comedia americana, sin ese notable exceso de volumen corporal.

Si algo resulta evidente a partir de esa profunda transformación es su calidad actoral. Pese a lo que pese, sus interpretaciones son magníficas, y da igual que se trate de una comedia de los Cohen o del drama claustrofóbico de la magnífica Cloverfield 10. También tenemos un ejemplo parecido en nuestro elenco de actores en la figura de Santiago Segura, que alcanzó el reconocimiento popular exhibiendo una figura más que oronda en los reality shows para pasar a la popularidad masiva con el barrigudo Torrente. Una figura que ya no forma parte de su apariencia natural, lo que le ha hecho perder cierto encanto como actor cómico.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido los nefastos efectos sobre la salud que tiene la obesidad, convertida a la chita callando en una pandemia casi global, con Asia y África padeciendo una incidencia mucho menor, al menos de momento. John Goodman y Santiago Segura adelgazaron a fuerza de voluntad, cambiando hábitos alimenticios y aumentando la actividad física, algo comprensible en alguien que se gana la vida con su apariencia física. Para el resto de los mortales, ahí está el Ozempic, que está transformando radicalmente el horizonte de la epidemia de obesidad. Nunca ningún medicamento desde la píldora anticonceptiva había tenido tanta incidencia en nuestra perspectiva vital como los medicamentos basados en la hormona GLP-1. Lo cual no significa que nos vuelva a todos mejores actores. La moda consiste en descubrir quien usa Ozempic u otros medicamentos similares para mejorar su apariencia.