Estamos que echamos humo

Ser una persona de orden no significa cumplir las leyes. No siempre. Cuando una nación está gobernada por legisladores normales, con pasable sentido común, una persona de orden cumplirá las normas aunque no le vengan bien. El sintagma Ley y Orden. Pero cuando una nación está gobernada por legisladores desquiciados, cuando no delincuenciales, que se guían por ocurrencias salidas en su perversa cosmovisión, la obligación moral de toda persona de orden en desobedecer todo lo que pueda, que seguramente podrá muy poco, esas leyes extraviadas. Desobedecer, aunque sea una miaja, ante las arbitrariedades de una manga de iluminados será obligación cívica. Es preferible el desorden a un ‘orden’ demenciado.

Ahora el Gobierno saca un Proyecto de Ley que espero salga del Congreso con las alas cortadas. Quieren prohibir que se fume en las terrazas de los bares, los cuales ya recibieron la primera puñalada cuando hicieron retirar las cabezas de gamba con serrín que alfombraban el piso en las buenas cervecerías de antes. No soy en realidad fumador, porque no me ha interesado el tema adictivo del papel, nicotina y alquitrán, que es como lo que decía el maestro Escohotado de los yonkis, que no son adictos a la heroína sino a la aguja.

Pero estoy que hecho humo con esta hipotética norma, que sería impensable que se cumpliera, por ejemplo, en nuestra prima hermana Italia. Uno de los sagrados placeres en Italia es una terraza donde humean siempre esos toscanos fosilizados, torturados como vides resecas, que le colgaban en la boca al personaje mafioso del gran Lee J. Cobb en El día de la lechuza. Si a un Gobierno allí tiene la ocurrencia de prohibirlo, caerá el Gobierno. Aquí no cae nada, y por tanto si esta nueva prohibición sale adelante ingresaremos en la resistencia clandestina revolucionaria.

Porque somos personas de orden.