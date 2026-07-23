Campeona del mundo, tu madre

Madre. Antes que patria. Antes que himno, bandera, selección, camiseta, nosotros. Una madre reconoce a su hijo mucho antes de que un país decida reconocerlo como uno de los suyos. Hay españoles a quienes nunca se pregunta de dónde son y otros que deben explicar de dónde vienen sus padres. Hasta que meten un gol. Entonces cesa el interrogatorio sobre el origen y aparece, sin trámite, ese posesivo que fuera del estadio administramos con tantas reservas. Nuestro.

Detrás de ese pronombre hay madres. María Arthuer atravesó el Sáhara antes de que España celebrase a los Williams. Sheila Ebana sostuvo la infancia de Lamine Yamal trabajando. Chari Peña limpiaba las instalaciones del Betis mientras Fabián Ruiz entrenaba allí. Una mujer borrando las huellas de otros mientras su hijo aprendía a dejar la suya. La imagen es tan perfecta que conviene desconfiar. Conocer el final hace trampas con el principio. Ordenamos hacia atrás una vida hasta convencernos de que todo conducía a la copa. La necesidad se vuelve carácter, el cansancio disciplina. Pero el desierto no sabía nada de Nico. La fregona desconocía el futuro de Fabián. Una medalla puede iluminar el pasado, pero no absolverlo. Lo excepcional son sus hijos. Lo revelador, las vidas de sus madres.

Durante años discutimos la integración como algo por suceder. Entretanto, miles de personas madrugaban, cotizaban, limpiaban, cuidaban, llevaban a sus hijos al colegio. La política seguía discutiendo cómo debía conjugarse la integración cuando la calle llevaba años hablándola de corrido. La inmigración aparecía como una cuestión de futuro cuando ya formaba parte de nuestra biografía. España no espera convertirse en un país plural. Lo es. Lo que va con retraso es el relato que hacemos de nosotros mismos. Los niños llegaron antes. Hicieron equipos. Para jugar importa menos dónde nació tu padre que si pasas la pelota. Después crecemos y aprendemos a poner apellidos a la pertenencia. Español, sí, pero. Español de origen. Español aunque sus padres. Hay españoles que pueden limitarse a serlo y otros obligados a demostrarlo. Hasta que marcan.

Entonces desaparece el asterisco. Esa repentina elasticidad del nosotros debería decirnos algo sobre quienes pretenden fijar sus límites. Toda transformación despierta nostalgia, incluso de pasados inventados. Hay nostalgias que no quieren regresar al pasado. Quieren que el presente les pida perdón por haber cambiado. El problema llega cuando dejan de preguntarse qué perdemos y empiezan a decidir quién sobra. El progresismo tampoco entendió siempre bien esta disputa. Comprendió que una nación no podía construirse contra quienes llegaban, pero no siempre que debía ofrecerles una manera de decir nosotros. Pensó que alejándose de ciertos símbolos los dejaría sin carga política. El problema no fue dejar de habitarlos, sino permitir que otros acabaran administrándolos como patrimonio familiar. La selección femenina demostró en 2023 que representar a un país también puede significar discutirlo. Ganó el Mundial y España acabó hablando de consentimiento, machismo y poder. Aquella copa no resolvió el conflicto. Cambió el lugar desde el que no podíamos dejar de discutirlo. Representar un país no consiste solamente en parecerse a él. A veces consiste en obligarlo a mirarse.

Esta victoria coloca el espejo frente a la pertenencia. Ningún Mundial va a despolarizarnos. Despolarizar no consiste en pensar parecido, sino en conservar el lugar común desde el que podamos pensar distinto, discutir, confrontar y reconocernos después. Podemos discutir qué España queremos. Lo inquietante llega cuando alguien se arroga el derecho de decidir quién puede decir España en primera persona. Después termina el partido. Los campeones levantan la copa y buscan a sus madres. Durante segundos desaparecen las banderas, el estadio, el país. Quedan los hijos. Ellas los reconocieron al nacer. España ha tardado un Mundial.