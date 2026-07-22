La poderosa fuerza del estilo

Una vez leí que por un lado estaban las cosas de mal gusto que son de buen gusto (los placeres culpables o ‘guilty pleasures’, como disfrutar las películas de Paco Martínez Soria) y por otro las cosas de mal gusto que son de mal gusto. Por ejemplo, las maletas y bolsos "Louis Vuitton" o los superferolíticos diseños de la actual casa Balenciaga. El mal gusto con avaricia. También existe la comida basura con algún prestigio dentro de la cultura pop y luego la comida basura que es sólo basura. Hay que distinguir. Burger King era una casa respetable que arrastraba el legendario brillo de haber sido la expendeduría de hamburguesas con queso favoritas de Elvis Presley. Burger King se asociaba, bien que sólo en el imaginario colectivo y no bajo contrato de colaboración, a una de las figuras más importantes e influyentes del siglo XX. Era comida basura que no sólo era basura, sino cultura -sí, coño, cultura-.

Yo, como elvisófilo garantizado, he venido siendo cliente a mi arterioesclerótica e hipertensionada edad de las hamburguesas del Rey. Las cheeseburgers de Burger King eran un legendario y basuriento icono, como digo, del más perdurable pop mundial. Hoy, por el contrario, Burger King saca su basura en colaboración con ‘influencers’ periféricos de bajo vuelo. Una tal Marina Rivers. Otra Marta Díaz. Un Peldanyos. Supongo lo próximo será un encuentro en la cumbre entre el triple queso y la indescriptible Santaolalla, la mitad y mitad.

Con lo que Burger King ha perdido todo el halo cultural que pudiese quedarle de aquel pasado decente. Ya, asociada a estos bajos fondos del naufragado siglo XXI, sólo estamos hablando de comida basura que, al contrario que la de antes, es basura en toda su excrementicia esfericidad, como el sombrero de un picaor.

Lo decisivo es la victoria, pero lo más importante es el estilo. España ha mostrado urbi et orbi el suyo, una idea del orden que aúna paciencia y decisión. Una mezcla de punto de cruz y balonmano, de posesión a toda costa, hasta agotar al más paciente, y capacidad para penetrar a cada tanto sin romper el estilo, o sea, en equipo. Incluso la expulsión de Enzo Fernández, un momento clave, ha sido efecto de lo mismo: bajo una fuerte tensión no hay quien aguante al adversario moviendo a su aire el abanico. Una vez bien sujeto Messi, Argentina se bloqueaba en su propio abigarramiento. El resto ha sido efecto de una ley: la estadística (de disparos), confiando en ella sin perder los nervios. Como dice un gran empresario oriundo de Asturias, Manuel Corripio, no hay muro que aguante un golpe al día. España, en su mejor versión, ha dado una valiosa lección a un mundo que chapotea en el caos.