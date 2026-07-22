Cuando una imagen vale más que mil palabras

Aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo en el mundo empresarial de una región donde la mujer sigue en muchas fotografías brillando por su ausencia.

Basta con echar un vistazo a las reuniones del Sindicato de Regantes o asomarse a la cúpula de la CROEM, incluso la prueba del algodón la tenemos en la propia Universidad pública de Murcia, donde parece que la mujer tendrá que volver a esperar un nuevo tren dentro de al menos cinco años.

Pero la imagen el otro día en el que será el nuevo Centro de Salud de Santa Ana en Cartagena, era una fotografía tan potente como inimaginable hace apenas cuatro días.

Acostumbrados a ver presentaciones, puestas en escena o anunciar un acuerdo, donde el protagonismo se vestía de testosterona, esta imagen rompía moldes, por cierto, debería enseñarse en todos los institutos y colegios de la región.

Una Consejera dirigiendo el conjunto del sistema sanitario, otra mujer al frente de la primera empresa de la Región, el Servicio Murciano de Salud, una tercera al frente de la segunda ciudad, en número de habitantes, de esta comunidad autónoma y la primera en historia y memoria, me refiero a Cartagena, y lo mejor de todo, otra mujer, imagino que la responsable de la dirección técnica de la obra, explicando el proceso de construcción.

Siempre he creído que esta sociedad será mejor el día que una fotografía como esta no nos llamara la atención, ojalá que esta instantánea no sea un espejismo, y que las futuras puestas en escena no se llenen solo de corbatas.

Tengo la inmensa fortuna de conocer a la gran mayoría de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de esta región, y les aseguro que su gestión y capacidad, de las regidoras y sus concejalas, no son fruto de la suerte, y por supuesto no son simplemente que había que rellenar una lista, al contrario.

Lo único que espero después de ver esta foto, es que cuando baje la marea y llegue la hora de rendir cuentas, sean “juzgadas” por sus resultados, no por ser mujeres, pero no olvidemos que vivimos en un territorio, donde el propio Abascal, líder de VOX, nos catalogó algo así como la cuna de la reconquista 3.0. hasta teníamos a nuestro Don Pelayo con mas de dos metros de altura y todo, pero ya saben como terminó el cuento, y es que aquí los pantalones los llevan los hombres.