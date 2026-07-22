La IA nos va a costar un riñón

Cuando ves a los inversores de todo el mundo, especialmente a los norteamericanos, apostar inmensas cantidades de dinero en empresas que pierden miles de millones de dólares cada año, hay que echarse mano a la cartera. Los inversores no son tontos, y como demuestran un caso tras otro en empresas emergentes, si se pierde mucho hoy es porque hay expectativas razonables de ganar muchísimo más en el futuro. Y eso está ocurriendo hoy con las empresas pioneras de la Inteligencia Artificial, la inmensa mayoría estadounidenses o chinas.

La palabra de moda es ‘token’, como se denomina a la unidad de consumo comercial de información para una IA. Bajo esa denominación se esconde el coste que los usuarios tienen que pagar por hacer uso de las capacidades mágicas que soportan las aplicaciones basadas en la IA. El número de token consumidos dependerá de las exigencias que requiera la labor encomendada a la aplicación. No es lo mismo que le pidas que te resuma un texto o que te elabore una imagen mediante un prompt. O que un agente ejecute determinadas labores repetitivas. El último invento en este sentido son los llamados ‘loops’: un tipo de instrucciones que ‘obliga’ a la IA a seguir consumiendo recursos sin parar hasta que encuentre una solución óptima. En resumen: cuanto más complejo y sin limitaciones sea lo que le pedimos a una aplicación de Inteligencia Artificial, mayor consumo de tokens y mayor coste para nosotros.

De la misma forma que el aumento innegable de la eficiencia en las campañas de marketing online se traduce en beneficios para Meta o Google, las empresas de IA aspiran a succionar una parte muy considerable del aumento de productividad que va a significar para las empresas el uso de sus herramientas.

Usar un término críptico como token apenas oculta el deseo de encarecer progresivamente el consumo de recursos basados en la IA. Lo que estas empresas ganen se traducirá en disminución puestos de trabajo. Esto nadie lo duda a estas alturas.

Ya se habla con profusión de las OPC, One Person Company, emprendedores individuales manejando incontables agentes IA y sin ningún empleado. Y ya no se trata del futuro.