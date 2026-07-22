Los héroes no hacen barbacoas

Sabemos cómo eran las conversaciones y los debates de los dioses en el monte Olimpo porque nos lo ha contado Homero y, a pesar de su belleza literaria y de su interés narrativo, resultan decepcionantes. Hubiera sido mejor una elipsis para evitar que conociéramos que los dioses antiguos hablaban como los políticos de ahora en un Consejo de Ministros. Hasta Christopher Nolan ha evitado incluir alguna de esas escenas en su versión de la Odisea, a sabiendas de que su vulgaridad habría hecho decaer el tono de su película.

Los dioses, para preservar su prestigio, han de mantener la distancia. Ocurre en nuestro tiempo con ciertos escritores o artistas, a los que admiramos por sus obras, pero nos resultarían insoportables en el contacto próximo. Sé de qué hablo, pues por mi condición de periodista he conocido a unos cuantos de esos.

Y si así ocurre con los dioses o determinados artistas e intelectuales, qué decir de los héroes. Los héroes pertenecen a una clase ligeramente inferior a la de los dioses, no son inmortales, pero a diferencia de aquéllos, que provocan miedo y reparos, cuentan con el fervor popular, pues tienen como tarjeta de visita sus hazañas y conquistas. A los dioses les viene todo dado, pero los héroes lo son por méritos, y esto los acerca al populacho, que les presta sus simpatías y una adoración real.

Qué duda cabe de que los jóvenes de la selección española de fútbol son nuestros héroes. Por sus triunfos y también por el arte con que los obtienen, ese estilo civilizatorio opuesto a los que juegan al patadón. El problema es que si los sacas del campo de juego y los llevas a un escenario para que se expresen, desaten su euforia y celebren su trofeo se produce un decaimiento estético cercano a una barbacoa vecinal en una urbanización de nuevos ricos. Hasta las estrellas de la música que los acompañan, brillantes en sus conciertos habituales, suenan a banda de aficionados de coro parroquial.

Los héroes deben conservar su aura, y para esto es mejor que no se expongan mostrando sus habilidades en otras facetas distintas a la que les proporciona la gloria. Porque de otra manera se parecen demasiado al común de los mortales que se toman dos copas y ya están dando la lata. Preservaos, muchachos, preservaos.