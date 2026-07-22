Por una copa de vino

Los atletas campeones en los juegos olímpicos y en otros juegos panhelénicos recibían una jarra con su nombre inscrito y la competición en la que habían triunfado. Lo sabemos porque los arqueólogos las han encontrado en los enterramientos de los campeones. También sabemos por los restos que fueron usadas para beber vino, que por entonces era más sano que el agua, tantas veces contaminada y origen de epidemias de cólera.

En nuestra tradición actual, consideramos insano el alcohol para la práctica deportiva, lo que puede explicar algunos comportamientos coléricos en determinados competidores, como por ejemplo los jugadores argentinos en la final del mundial de fútbol de este domingo. En primer lugar, por su actitud en el terreno de juego, donde abusaron de tarascadas y entradas violentas sin balón o por la espalda, ante la permisividad de un árbitro que no puede excusarse en una presbicia prematura, si acaso en prescripción de Infantino. Además, montaron una trifulca nada más terminar el partido y dieron la espalda al equipo vencedor cuando recibió los trofeos. Toda una demostración de su categoría como deportistas, pues al menos en la educación recibida por el resto del mundo, es en la derrota donde se reconoce al campeón.

Confieso que soy admirador de Enrique Santos Discépolo y de Julio Sosa y que fui seguidor de Diego Armando Maradona en los mundiales de México, de Italia y hasta en el anterior de Estados Unidos. Estoy seguro de que ‘el Pelusa’ habría sido un señor y el primero en felicitar a los ganadores, siquiera porque para derrotarle a él había que ser un dios del balompié.

La victoria de la selección española fue merecida por ocasiones y por juego...

¡Que decís, boludo! Somos tan superiores que quisimos "ganar de pedo", "sin patear al arco".

Claro, por eso no chutaron a portería hasta que España marcó el gol de Ferrán, que ni siquiera el de Nico, injustamente anulado, les hizo reaccionar.

Un alivio para millones de espectadores hispanoamericanos que dejaron de sufrir las retransmisiones de unos narradores argentinos tan cancheros como los jugadores. Para corroborar el espíritu antideportivo, Messi tardó un día en felicitar a los campeones... y a través de las redes, no vaya a ser que le salieran callos en las manos.

Este mundial de fútbol no ha sido ejemplar ni deportiva ni políticamente. La deportación del mejor árbitro de África por ser somalí o el apartheid de la selección iraní, además de la anulación de la sanción al jugador estadounidense que fue expulsado con tarjeta roja y otros sucesos peculiares no menos importantes, como romper los ritmos de juego con las pausas para publicidad, perdón, hidratación; han sido buena muestra de un pésimo estilo deportivo, totalmente alejado del espíritu olímpico.

Me dirás, amable lector, que no eran unas olimpiadas, pero reconocerás que la trascendencia de un mundial de fútbol es tanto o más que aquellas. Aunque en las modernas, tampoco se respeta la tregua olímpica que era sagrada hasta las de París, cuando Israel siguió asesinando civiles inocentes en Gaza. Por cierto, Netanyahu declaró su apoyo institucional y personal a Argentina antes de la final. Para seguir con ese nuevo espíritu olímpico, Trump decidió romper la tregua firmada con Irán y reanudó sus hostilidades bélicas mientras se celebraba el mundial del que era anfitrión.

No obstante, y a pesar el arbitraje contemplativo según con quien, el triunfo redimió al fútbol y a la justicia deportiva. Trump dijo el 8 de julio en Ankara que "los españoles son mala gente". El domingo tuvo que darle la mano a 26 jugadores y un entrenador que tenían detrás a 49 millones de españoles. Ahora me gustaría preguntarle a José Luis Almeida, que ayer estaba en la celebración de la Cibeles, quiénes son los buenos de esta película. Y a M. Rajoy, si debemos considerar españoles a Lamine, a Nico Williams y a los catalanes y los vascos.

Mucha cólera vemos en estas actitudes. En Trump, que es abstemio, y en los jugadores argentinos, que probablemente tampoco beban alcohol. Cuánto mejor hubiera sido una copa de vino antes que esos torrentes coléricos que han recorrido el campeonato en las pausas de hidratación.

Amable lector, si un poco desconfiado, has consultado con la IA, observarás que dice que los trofeos no eran copas de vino y que las halladas eran ofrendas votivas a los dioses. Pero la IA tampoco prueba el alcohol y no sabe que el vino mata los malos bichos. Claro que lo bebían en esas piezas, más jarra que copa, encontradas no en los templos, sino Keirameicos, la necrópolis ateniense. Los griegos practicaban el deporte como un rito sagrado y el vino era fruto divino, otorgado por Dionisos para consolar a los mortales que no podían probar el néctar de los dioses.

Nuestro seleccionador, Luis de la Fuente, es natural de Haro, por donde anduvo Gonzalo de Berceo que, siendo mester de clerecía, hablaba a sus paisanos en lengua vernácula para hacerse entender:

Quiero fer una prosa en román paladino, en qual suele el pueblo fablar a su vecino. ca non so tan letrado por fer otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.

Brindemos pues, para celebrar el triunfo de nuestros chicos y para matar la cólera de los hombres que quieren ser dioses sin dejar de ser mala gente.