Chakras: mucho más que un concepto espiritual

Seguramente hayas oído hablar de los chakras alguna vez. Tal vez en una clase de yoga, en un libro de crecimiento personal o incluso en una conversación con amigos. Para algunas personas son un concepto desconocido y, para otras, una herramienta que les ayuda a comprender mejor cómo se sienten. Pero ¿qué son realmente?

La palabra chakra significa "rueda" en sánscrito y hace referencia a los centros energéticos del cuerpo según la tradición del yoga. Aunque no podemos verlos ni medirlos científicamente, esta filosofía sostiene que la energía vital circula a través de ellos e influye en nuestro bienestar físico, emocional y mental. Cuando esa energía fluye con equilibrio, nos sentimos más conectados con nosotros mismos; cuando se bloquea, podemos experimentar inseguridad, estrés o dificultades para gestionar nuestras emociones.

Existen siete chakras principales. El primero es el chakra raíz, situado en la base de la columna. Es el que nos aporta estabilidad, seguridad y la sensación de tener los pies en la tierra. Está relacionado con nuestras necesidades básicas y con sentir que pertenecemos a un lugar.

El segundo es el chakra sacro, ubicado bajo el ombligo. Es el centro de la creatividad, el disfrute, las emociones y la capacidad de relacionarnos con los demás desde la autenticidad.

El tercero es el plexo solar, localizado en la zona del abdomen. Habla de autoestima, confianza y poder personal. Es el que nos impulsa a tomar decisiones y a creer en nuestras capacidades.

En el centro del pecho encontramos el chakra corazón, asociado al amor, la compasión, el perdón y la empatía. Nos recuerda la importancia de abrirnos a los demás sin dejar de cuidarnos a nosotros mismos.

El quinto es el chakra garganta, que representa la comunicación. Nos ayuda a expresar lo que pensamos y sentimos con honestidad y respeto.

Entre las cejas se sitúa el tercer ojo, relacionado con la intuición, la claridad mental y la capacidad de mirar más allá de lo evidente.

Por último, el chakra corona, en la parte superior de la cabeza, simboliza la conexión con algo más grande que nosotros mismos, ya sea la espiritualidad, la conciencia o el sentido profundo de la vida

¿Y cómo se trabajan en una clase de yoga? De una forma muy natural. Cada postura, cada respiración y cada momento de silencio tienen un propósito. Las posturas de equilibrio y de pie fortalecen el chakra raíz; las aperturas de caderas ayudan a liberar el chakra sacro; el trabajo del abdomen activa el plexo solar; las aperturas del pecho estimulan el chakra corazón; algunos ejercicios de respiración favorecen el chakra garganta; y la meditación contribuye a desarrollar la intuición y la conexión interior.

Lo bonito del yoga es que no hace falta creer en los chakras para disfrutar de sus beneficios.

Basta con dedicar un tiempo a respirar, mover el cuerpo con conciencia y escuchar cómo nos sentimos. Los chakras pueden entenderse como un mapa simbólico que nos invita a reflexionar sobre nuestro equilibrio emocional y nuestra forma de vivir.

En un mundo donde todo parece ir deprisa, el yoga nos recuerda algo muy sencillo: cuidar de nosotros mismos no es un lujo, sino una necesidad.

Y, a veces, el primer paso consiste simplemente en detenernos, respirar y volver a conectar con nuestro interior.