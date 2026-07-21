Sinfonía de la muerte y del destino

Doctor Fausto, deThomas Mann. / L. O.

Esta novela cuenta la vida de un artista, de un músico genial llamado Adrian Leverkühn, muerto tempranamente a causa de una sífilis cerebral. Es evidente que Thomas Mann se nutre de ciertos elementos de la vida de Nietzsche para desarrollar esta historia, pero pronto trasciende los límites de la simple imitación.

Construida sobre el célebre mito de Fausto, la obra explora las regiones inexploradas del genio creador. Plantea hasta qué punto el sacrificio de lo que verdaderamente nos hace humanos -la interdependencia, el mutuo amor- es justificable para elevar un gran monumento a la gloria de la personalidad autónoma. Entrar en las zonas alteradas de la conciencia donde habita el genio exige un alto coste: la desconexión total con lo convencional.

Son regiones ignoradas para cuyo viaje la personalidad genial requiere un guía y un lenguaje capaz de descifrar los enigmas que crecen en los valles oscuros de la creación. En el caso de Leverkühn, la guía es plenamente mefistofélica. El Diablo es quien ayuda a la humanidad a traspasar las fronteras, a creernos dioses y a adentrarnos en el estado mental sobredimensionado que exige la actividad creadora.

El lenguaje descifrador y la llave que abre todas las puertas no es otra cosa que la música. Sus intrincadas razones y su belleza laberíntica están más allá de lo humano; sus poderes son irresistibles. Llegar a dominarla es como la labor del mago que impera sobre los vientos, en permanente lucha con ellos porque en cualquier momento pueden alzarse contra su voz.

Tal es la tragedia de Leverkühn: renuncia a la calidez de la vida para encontrar un lenguaje musical nuevo y acepta la mano del Diablo para que lo guíe entre las marañas y meandros del genio. El precio a pagar es el alma, el amor y la vida.