Del gol de Marcelino al gol de Ferrán

Mi querida España, esta España mía esta España nuestra. Los jóvenes ni recordarán a Cecilia cantando esta canción, más aún, no creo que hayan oído hablar de ella, pero sí que recordarán a los Unai Simón, Cucurella, Cubarsí, Oyarzabal, Lamine, Baena, Nico, Olmo, Rodri, Borja, Pedri, Porro, y así hasta 26 compatriotas que este pasado domingo lograron algo que parecía impensable: Que nadie aprovechara la concentración ante un evento, y que ningún gilipollas empezara a cantar ‘Pedro Sánchez Hijo de Puta’, es una luz al final del túnel.

Cuando el capitán de la selección levantó la Copa del Mundo me acordé de mi padre, que nació y murió sin saber lo que era ni tan siquiera llegar a una final en un mundial de futbol, más aún, toda su vida vivió con el recuerdo del entonces famoso ‘gol de Marcelino’. En cambio, mi generación ha tenido la suerte de ganar tres copas de Europa y dos mundiales, por no hablar del éxito de ese gran grupo de mujeres que está llevando el futbol femenino a compartir los libros de historia. Los nombres de Iniesta, Aitana, Fernando Torres, Merino, Putellas, Puyol, Mariona y Oyarzabal empiezan a configurar la memoria de este país. Sí, alguien debería reivindicar a aquella generación de padres y madres que jamás pudieron cantar eso de ‘Yo soy español, español, español’.

Este pasado domingo España volvió a unirse después de mucho tiempo separado por imbéciles y políticos partidistas (lo que ha unido el futbol que no lo separe la política), no había banderas separatistas ni nostálgicas, no había cánticos contra nadie sino a favor de una selección, y eso siempre es la mejor noticia para una sociedad.

Hace apenas tres semanas, España, tanto la selección femenina como masculina, se proclamaban campeonas de Europa Sub-19. Apenas ocuparon espacio en los periódicos, absortos en ese momento con el partido contra Cabo Verde o Arabia Saudí. Pero aquí, en la inversión en nuestros jóvenes deportistas, radica el éxito del pasado domingo en New York, delante de las narices del Donald Trump, otro placer que a veces te da la vida.

Ojalá sigamos invirtiendo en el deporte base, ojalá podamos hacer regresar a nuestros científicos y técnicos que andan por el mundo buscándose las habichuelas, ojalá nos demos cuenta de la suerte que tenemos de vivir en un país llamado España.

Y me acordé de la UME, Protección Civil y Bomberos que siguen apagando incendios, la mayoría de ellos provocados, por esta España seca y caliente, y como no, mientras nos emborrachábamos de futbol frente a una Argentina mediocre y cansada, aburrida y marrullera, mientras la gente salía eufórica por las calles, plazas y barrios de nuestros pueblos y ciudades, me acordé también de los familiares de las víctimas de la DANA en Valencia, de aquellas mujeres andaluzas que se partieron la cara mientras no sabían si tendrían que cortarles el pecho.

Me gustaría volver a ver a mi padre un minuto para poder decirle que hemos ganado en los últimos 16 años tres mundiales, dos masculinos y uno femenino, estoy convencido que esbozaría una sonrisa y se sentiría orgulloso de su país, no por haber ganado, sino por ver a millones de españoles, sin importarle de donde vinieran ni en lo que creyeran, cantando por la calle eso de ‘Yo soy español, español, español’.