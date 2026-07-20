Fútbol es fútbol

Me reaficioné al fútbol una mañana, hace la intemerata, mientras desayunaba mirando el As en la barra de un bar. Traía una doble página con sendas entrevistas a dos entrenadores que lo habían sido de la selección argentina. Uno, Bilardo, decía en titular: "Si veo leyendo un libro a uno de mis jugadores lo descarto para la alineación"; el otro, Menotti, decía algo así como que concebía el fútbol como un espectáculo armónico y limpio.

A partir de ese momento dejé de ver la cosa como once contra once, todos en calzoncillos persiguiendo una pelota, y percibí que también en ese deporte hay dos almas: una, resultadista, para la que todo vale con tal de sostener en el marcador el uno a cero mientras se arrea constantemente al reloj, y otra en que lo importante es divertirse y divertir. A España, la segunda opción le dio una Eurocopa con Luis Aragonés y un Mundial con Vicente de Bosque, y al Barça, un chorro de títulos (en una temporada, seis, y porque no había más) con Pep Guardiola. Para que el ‘juego bonito’ no sea resultadista, no está nada mal.

Mi aversión inicial al fútbol procede de mi etapa escolar, en que identificado como tuercebotas en los partidillos del recreo, acabé de portero para poner el bulto entre los dos pedruscos que señalaban el espacio sagrado. Cuando sonaba la campana, regresábamos al aula recitando poesías. Unos, para desquitarse de la derrota, cantaban: "Habéis ganao / una copa de meao", y los triunfantes replicaban: "Y los que han perdío / se la han bebío". No menos edificante que lo que parean algunos de los forofos de ahora.

Cuando la selección de Chipre, integrada por albañiles y camioneros que jugaban al fútbol en su tiempo libre, venció a la española de Javier Clemente, ése respondió a la pregunta acerca de en qué se había equivocado: "Debí alinear a ocho defensas". Clemente, el resultadista, no ofrecía resultados. Lo contrario que Cruyff, que animaba al portero a salir de su área para apoyar el ataque.

Hay dos mundos también en el fútbol y esto es lo que engancha. Están los que buscan las espinillas del rival y los que birlan el balón con arte de malabaristas, como Messi o Lamine, aunque ambos precisan, como Curro Romero, tener una tarde en que no les caiga un toro que los mire de reojo. Así es el arte.