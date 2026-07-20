Exámenes absurdos y riesgos invisibles.

Desde principios del siglo XX, una gran cantidad de universidades norteamericanas, y entre ellas las más prestigiosas, han estado exigiendo a sus estudiantes un examen de natación para poder graduarse. Este extraño requisito, imprescindible para convertirse en ingeniero, filólogo, historiador o informático, está en vías de desaparición desde hace unos años y son ya pocos los centros de enseñanza superior que lo exigen. La razón principal de su eliminación es que a nadie se le ocurre qué utilidad puede tener el hecho de saber nadar en una piscina para ejercer, por ejemplo, de cirujana o de odontóloga colegiada.

Una barrera más

Otra de las razones para prescindir de la prueba acuática ha sido la dificultad e infraestructura necesarias en términos de organización, instalaciones y personal para poder realizarla con solvencia. Por no hablar del control de las estratagemas variadas que suelen utilizar los candidatos para saltársela. En los últimos tiempos las razones que se han esgrimido para el abandono de este singular examen son de tipo socioeconómico. La desigualdad racial y de riqueza en el país norteamericano lleva a que sea más fácil para las personas de raza blanca disponer de piscinas y saber nadar. Exigir la prueba para obtener un título universitario sería una barrera más para las clases desfavorecidas. Las estadísticas de mortalidad por ahogamiento confirman que los varones de raza negra de distintas edades son más proclives a fallecer por ahogamiento. Pensándolo bien, esto debería servir casi para lo contrario: exigir la realización de la prueba de natación e implantar medidas que lleven a que los más desfavorecidos aprendan a nadar y evitar así muertes innecesarias.

Aumento de la mortalidad

En nuestro país, los titulados universitarios están libres de someterse a la prueba de natación, pero la población general sí sufre en los últimos años un aumento de la mortalidad debida al ahogamiento, especialmente en edades tempranas, adolescentes y mayores de 65 años, aunque el hecho de no saber nadar no sea la única causa. Se trata de varios centenares de víctimas anuales, cerca de quinientas, mayoritariamente varones, que se da mucho más en zonas sin servicios de socorrismo o sin señalización de peligro.

María Dolores Pérez Cárceles, catedrática de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Murcia apuntaba que una razón psicológica para el elevado número de ahogamientos no intencionales es que la percepción del riesgo del agua no es la misma que la de otras amenazas, como el fuego. La urbanización y la evolución humana están ligadas a la presencia de agua, la cercanía al mar, a los grandes ríos o a grandes lagos. Preferimos y disfrutamos más de los paisajes y de las vistas en las que hay agua, ya se trate de costa o playas, de un río, un lago o una simple piscina. Tememos con más facilidad al fuego que al agua, de manera que nos cuesta percibir lo peligrosa y letal que puede llegar a ser.

Materia obligatoria

Visto lo visto, y para evitar la mortalidad excesiva por ahogamiento, no estaría de más que la citada prueba de natación, unida a conocimientos básicos de socorrismo y reanimación fueran materia obligatoria de aprendizaje, no ya en jóvenes universitarios, sino en edades algo más tempranas. Es sin duda una idea, difícil de llevar a cabo, por su carestía. Pensemos en los cursos a realizar en piscinas cubiertas o no cubiertas impartidos por profesionales especializados. El resultado más favorable y esperable podría ser la reducción de los centenares de muertos anuales por ahogamiento. La población general se haría también una idea más cercana a la realidad del riesgo que se corre al bañarse en el mar, en un río o en un pantano.