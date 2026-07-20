El delegado de Sánchez, contra la Región

Ocurrió la semana pasada en las costas de la Región de Murcia. El lunes por la tarde, en Portús, a plena luz del día, llegaba una narcolancha y, poco después, cuatro personas, con el rostro cubierto, subían bidones a la embarcación. En la mañana del miércoles, atracaba en la playa de Rambla Elena, en la zona de Marina de Cope, una patera con 50 personas a bordo, entre ellas 15 menores, que se sumaba a otra lancha que, con 40 personas, arribaba el sábado a la playa de El Sombrerico, también en la costa de Águilas. En los tres casos, ante la mirada atónita de unos bañistas que no daban crédito a lo que estaban presenciando.

Llevamos tiempo exigiendo desde el PP al Gobierno de España más medios humanos y materiales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Región, en especial para combatir en nuestras costas tanto a las mafias de la droga como a las que trafican con seres humanos. Emplazamos en su momento al delegado de Sánchez en la Región a que pusiera fechas y partidas presupuestarias a la mejora de los recursos con los que nuestros agentes deben enfrentarse a esas organizaciones criminales.

Sin embargo, el señor Lucas no se da por aludido, como si la cosa no fuera con él. Debería saber que ser delegado del Gobierno no consiste solo en sacarse la foto, posturear y tuitear, ni mucho menos en utilizar los recursos de la Delegación para hacer oposición al Partido Popular y al Gobierno regional. Bien al contrario, supone una gran responsabilidad y asumir sus competencias, entre ellas, velar por las libertades y la seguridad de los ciudadanos de la Región.

Eso sí: mientras se niega a resolver el déficit de más de 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que sufre nuestra tierra, y mientras se le cuelan las narcolanchas y las pateras, lo que le quita el sueño al señor Lucas es… la situación del Cuerpo de Bomberos en la Región. Desde luego, si mostrara esa misma preocupación por lo que le compete, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad contarían con los medios que necesitan y llevan tiempo pidiendo, y a buen seguro que la carencia estructural de seguridad que sufre nuestra Región ya estaría solucionada.

El PSOE, con el señor Lucas a la cabeza, persiste estos días en una campaña consistente en generar de forma irresponsable alarmismo y miedo en la población a propósito de los incendios de estos días. Pero ni todas las cortinas de humo diseñadas para tapar la inmensa corrupción de Sánchez van a poder ocultar el compromiso del Gobierno regional para seguir reforzando los recursos humanos y materiales de los bomberos y su eficaz lucha contra los incendios forestales.

Pero lo que resulta asombroso es que el señor Lucas se haya apropiado de un nuevo acuerdo alcanzado por el Gobierno regional con los representantes sindicales de los bomberos forestales para seguir mejorando sus condiciones laborales. Verdaderamente, hay que tenerla de cemento armado. Entre otras razones, porque las aportaciones del Gobierno de España a este pacto son literalmente cero.

Para lo que sí hace méritos el señor Lucas es para ser el más sanchista entre los sanchistas. Por ejemplo, el déficit asimétrico, el último atropello pactado entre Sánchez y el independentista Junqueras, ha obtenido el rechazo general de las comunidades autónomas. Únicamente ha recabado los apoyos del Gobierno autonómico que lo ha propuesto, el catalán… y del propio Lucas, que no es la primera vez que aplaude que se perpetúen los privilegios al separatismo y el castigo a nuestra tierra en materia de financiación.

Aseguraba Lucas nada más tomar posesión de su cargo que su prioridad iba a ser defender los intereses de la Región. Por sus actos les conoceréis: si algo lleva demostrando es que no hace sino cumplir las órdenes que le lleguen desde Moncloa o Ferraz. Que, en realidad, fiel guardián de las consignas e intereses de su jefe, ejerce como delegado de Pedro Sánchez… contra la Región de Murcia.