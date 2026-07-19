Recuerdos. Mirando la procesión de la Virgen del Carmen en un barco de pescadores por el mar, arropada por un grupo de barcos, recordaba yo la Salve marinera que cantábamos en la mili: ¡‘Salve, reina de los mares…’! Era bonita.

Insoportable. Hace mucho calor, ya lo sé. Que yo recuerde, nunca tanto ni tantos días seguidos, sin tregua alguna. Y sintiéndolo igual junto al Mar Menor donde ahora estoy, que en la ciudad de Murcia. Y lo peor: te metes en el mar a bañarte, a ver si te refrescas, y resulta que el agua está tan caliente como el ambiente. Nunca, créanme, nunca, he querido aceptar que en la casa de la playa debíamos tener aire acondicionado. Me parece un contrasentido. Aquí se viene a estar fresco, a abrir las ventanas y las puertas y que la brisa del mar llegue y la sientas. Pero parece ser que voy a tener que entrar por la tira y poner una instalación de aire. Da rabia.

Una mujer en el mercadillo. El jueves, al frutero: "Ponme ya los melocotones o me voy sin ellos, que no aguanto más esta ‘sudaera’".

Un hombre mayor. Habla con otro más joven, sentados en la puerta de su casa: "He leído los titulares de los periódicos franceses después del partido entre España y Francia. Todos decían que sencillamente España había jugado mejor, que lo nuestro era un equipo y lo de ellos unas cuantas individualidades, a menudo yendo cada uno por su cuenta. Además, no sé por qué, pero se tomaban lo de jugar el partido para quedar terceros o cuartos como algo casi humillante".

Inconcebible. He sido profesor durante más de cuarenta años, fui opositor, también he sido miembro de un tribunal, y, qué quieren que les diga, no veo explicable que se presenten a una oposición 3.300 hombres y mujeres –la de auxiliar de enfermería - y las aprueben 10 personas. Es que no me cabe en la cabeza, oiga. ¿Qué examen se puso? ¿Con qué reglas se ha corregido? ¿Qué demonios ha ocurrido? No solo los aspirantes, la sociedad murciana entera necesita una explicación bien clara sobre este asunto.

A la baja. A nivel de metidas de pata, quizás Feijóo haya batido el récord con lo de las bajas laborales. ¿Acaso no sabe que las bajas las dan los médicos, que no es que tú, mañana, te vas a levantar y vas a decir: ‘hoy me doy la baja’, y te vuelves a la cama? ¿Tendrán algo que ver las largas listas de espera para pruebas e intervenciones médicas con la extensión del tiempo en una baja?

Es el mejor. Viendo el partido de Inglaterra contra Argentina se podía observar por qué Messi es Messi, uno de los tres jugadores más importantes de la historia del fútbol. Los dos goles de su equipo fueron organizados por él. Su visión del juego, como lo distribuye, cuándo regatea, cómo y a quién le pasa la pelota es todavía más espectacular que sus goles. Ahora vamos a ver la gran final, y nuestros jugadores, tan jóvenes muchos de ellos, tendrán que enfrentarse a ese señor de 39 años que maneja el balón como nadie.

Recuerdo. En Cartagena comienza esa magnífica feria de la Cultura que es La Mar de Músicas, e inmediatamente me evoca la imagen de Paco Martín Peñas, su creador. Fue mi alumno en bachiller y un buen amigo para siempre. Nunca lo olvidaremos.

Serie. Estoy viendo una serie inglesa rara, pero buena. Es rara porque no trata de lo de siempre, de momento, ni hay asesinatos, ni policías con problemas personales, ni amores pastosos, etc. Va de un profesor de Filosofía en una cárcel, y los primeros capítulos, que son los que he visto, tienen atractivos. Están dirigidos a personal aficionado a la cosa cultureta, ya que suelen decir frases con una cierta profundidad para el entendimiento, pero de un modo sencillo, sin artificios lingüísticos. Todo eso mezclado con un protagonista algo tocado de la cabeza. Se llama La vida en la sombra y está producida por la BBC, lo que suele ser una garantía.