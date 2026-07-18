Partido de ‘hacha y tiza’

Vuelvo de las Galias y aterrizo en la Región con una temperatura de 42 grados. No se podrá decir que no ha sido un recibimiento caluroso. Al otro lado de la frontera he dejado a un país abatido, noqueado por lo que consideran «una vergonzosa derrota» (0-2 contra España). Me encuentro aquí, por el contrario, a una afición futbolera exultante, incluso algo estirada. Los Pirineos han marcado en este caso la delgada línea que separa el éxito del fracaso; la euforia de la desolación. Francia tendrá que jugar esta noche contra la Inglaterra indolente de Bellingham lo que ellos mismos llaman la petite finale. No creo que necesite traducción. Por el contrario, España disputará mañana la gran final, la Finalísima, contra la Argentina de Messi. Una selección correosa y belicosa. Lo dejo ahí. Será un partido, con toda probabilidad, de ‘hacha y tiza’. De temperamento y arrojo, de sutileza y precisión. Un choque entre la campeona de América, de remontadas épicas, y la campeona de Europa, valiente y equilibrada. Acogerá el partido Nueva York con fuerte calor y riesgo de tormentas eléctricas. Lo presidirá Donald Trump, político de hacha y caos. Que los dioses nos sean favorables.