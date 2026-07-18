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Opinión | La vida en un post-it

Paco López Mengual

Paco López Mengual

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El papa murciano

El murciano Ginés Jesús Hernández fue papa del Palmar de Troya bajo el nombre de Gregorio XVIII. Nuestro paisano, en su pontificiado, prohibió a las mujeres vestir con pantalón, excomulgó a quienes hubiesen visto Jesucristo Superstar e hizo santos a Franco y a Colón. Luego, de la noche a la mañana, renunció a su puesto de Santo Padre por amor y se fugó con una de sus monjas en el papamóvil, un BMW x7. Qué disgusto llevamos en Murcia con aquella renuncia: no todas las regiones pueden alardear de tener a un papa entres sus hijos. Tan solo un par de meses después, continuó el escándalo: Sor Nieves (que así se llamaba la monja) posó desnuda en la portada de Interviú, mostrando el par de razones que habían convencido a Gregorio XVIII para colgar la mitra papal. Y para colmo, un poco después, nuestro expapa, tras ser sorprendido saltando los muros del enigmático recinto eclesiástico de El Palmar cuando iba en busca de la caja fuerte, apuñaló a uno de sus antiguos sacerdotes que le salió al encuentro afeándole su actitud. No sé si aún continuará entre rejas. Lo que faltaba en la cárcel: al elenco de diputados, ministros, banqueros, duques… se une todo un papa.

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