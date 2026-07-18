Cuando la humanidad encontró a la montaña

La historia de Hans Castorp, nos dice su autor, es mucho más antigua que los años que tiene. Y en efecto, así es. Va mucho más allá de la presencia de un joven en un sanatorio de montaña para una visita de cortesía que había de durar unos días y que se prolongó durante casi una década. En el célebre sanatorio sobre los Alpes, el muchacho inexperto abrirá sus ojos al mundo y a sus misterios; pero, sorprendentemente para muchos, lo hará sin que le acontezca nada que pueda sacarlo de su confinamiento, viendo cómo el tiempo se detiene para los habitantes de las cumbres nevadas, forzados a convivir bajo la estrecha vigilancia y el control del personal médico. Es testigo de cómo la vida se hace diferente para la gente de la llanura y la gente de arriba. Dos mundos, dos maneras de concebir la existencia y de medir las horas.

Castorp es, verdaderamente, como los personajes de los cuentos que son hechizados en el interior de una montaña encantada y sustraídos al mundo para, acaso, no volver nunca a él. Nuestro héroe, si es que merece el calificativo de héroe, se adentra en el mundo de la enfermedad, conoce de cerca la degradación del cuerpo humano, los misterios de la carne y del espíritu, la pulsión del deseo y del amor, así como el contacto lacerante con la muerte.

Cuando sale de la montaña no puede ser sino por obra de un gran vendaval, de un trueno poderoso, como cuando el martillo de Thor golpea la bóveda celeste. Esa explosión que rompe el hechizo, que devuelve al joven a la realidad del mundo con un tiempo contable y matemático, no es otra cosa que la guerra generalizada que a comienzos del siglo XX cambió la faz de Europa y del mundo para siempre.