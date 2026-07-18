Emergencia Climática y nosotros cruzados de brazos

Un termómetro en la Plaza Circular que marca 48 grados de temperatura. / L. O.

No solamente la Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia sigue sin una Consejería de Emergencia Climática, sino que ni ninguno de los 45 ayuntamientos de esta santa región, tiene una concejalia dedicada en exclusiva a afrontar el mayor reto que tenemos como sociedad: La Emergencia Climática esta cambiando nuestras vidas, usos, costumbres, nuestra economía, nuestra agricultura, nuestros comercios, incluso nuestras relaciones laborales y sociales.

La única respuesta que tenemos ante esta situación es esperar a que baje el sol, y cuando llegan los incendios o las lluvias torrenciales, ponernos a llorar en las esquinas y pedirle al estado que declaren la zona catastrófica.

Los científicos llevan años confirmando sus previsiones, cada verano es más y más caluroso, las olas de calor vienen enlazadas una a una, las noches superan ya los límites aconsejables para poder descansar, el sueño, fundamental en nuestra salud, se ve alterado, y por las mañanas y las tardes, las ciudades se convierten en lugares abandonados a su suerte, y hasta nuestros mayores están mas solos que nunca.

Vivir con estas temperaturas es imposible, en cambio, los funcionarios siguen trabajando de 8 a 3, los comercios minoritarios mueren por asfixia, y los centros comerciales se convierten en islas climáticas donde resguardarse de esta locura.

Ni la Comunidad ni los Ayuntamientos tienen una hoja de ruta a seguir, ningún plan de actuación ante la emergencia que sufrimos, por no haber no hay ni una Comisión que estudie como actuar ante lo que estamos padeciendo.

La administración debería convertirse es laboratorio de ensayo de nuevas propuestas, pero anda mas preocupada en cómo suspender opositores y joderles la vida que otra cosa.

Ojalá algún ayuntamiento diera el primer paso, creando la concejalía de Emergencia Climática, las concejalías de medio ambiente son algo así como jarrones chinos, la dotará de presupuesto y empezara a establecer el camino a seguir ante una situación que se prevé larga y duradera.

Si tenemos que llegar a los 50 grados durante meses para que actuemos, que llegaremos, habremos llegado una vez mas tarde.