Hoy celebramos el día de la justicia internacional -aceptada por 120 países de la ONU- cuya encarnación es la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar los casos de genocidio, es decir, la destrucción intencionada de un pueblo, como fue el holocausto nazi o Gaza. Es el fiel reflejo de la maldad humana. Me decía un conocido psiquiatra que la maldad existe, que eso de que está loco quien comete un crimen atroz, no siempre es así, salvo contadas excepciones. Ya lo decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, y desde entonces todavía no hemos aprendido nada. Seguimos matando y exterminando a seres humanos sin piedad, y violando los derechos humanos como si tal cosa.

Las dos Guerras Mundiales no han servido de escarmiento. En la actualidad, con la esperanza que no lleguemos a una tercera, existen en activo dos importantes y vergonzantes guerras, la de Ucrania y la de Irán. Los Putin, Netanyahu y Trump están detrás de ellas. Y encima éste último se enfada porque no se le concede el premio Nobel de la Paz. Por si fuera poco, la merecida premiada, María Corina Machado, quizás por miedo o pleitesía absurda, inmerecida e innecesaria, se lo ofrece. A cambio el presidente de EEUU, esperemos que por poco tiempo porque caiga en las próximas elecciones, la humilla haciéndola entrar por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Uniéndose así esta venezolana, perseguida por la dictadura, a una larga lista de personas humilladas o insultadas por Trump, como Meloni y su orden de alejamiento, o por los capones recibidos por Emmanuel Macron por parte de su mujer antes de bajarse de un avión, a Dinamarca con Groenlandia, Méjico y el muro, las amenazas a Canadá, y a España constantemente, sin ir más lejos.

Ese mismo presidente USA, que en lugar de acabar con la guerra de Ucrania en un día como había prometido -nosotros, los españoles, sabemos mucho de eso, de promesas incumplidas- por el contrario, se dedica a participar en otra guerra junto con Israel. Guerra que también varias veces ha afirmado que está finalizando, lo cierto es que no para de bombardear a ese país, mientras se dedica a jugar al golf, a construir un salón de baile estilo Versalles, o a decir fanfarronadas que afortunadamente incumple, como el mejor camorrista del barrio cuando dice «a que te meto». Putin, por su parte, va a lo suyo, impasible, frío, distante, anexionándose territorios que no le pertenecen a base de bombazos. Y Netanyahu, sigue la cruenta tradición desde principios del siglo XX de tratar de controlar la región histórica de Palestina por razones territoriales y religiosas.

Otro crimen que enjuicia ese Tribunal Internacional sito en La Haya, son los de guerra, esto es, los que se cometen en plena guerra por no respetar el derecho internacional humanitario, como la historia nos ha mostrado en Ruanda, Siria o Yemen.

Por último, los crímenes de lesa humanidad, es decir el ataque generalizado contra víctimas civiles con el fin de causarles un padecimiento colectivo, como quedó acreditado en el juicio de Nuremberg contra 24 lideres del nazismo.

Como se trata de delitos imprescriptibles espero que alguna vez veamos sentados ante esa Corte Internacional a los líderes actuales de países que están guerreando y matando a pueblos por dinero, petróleo, oro, negocio de armas, o simplemente por poderío militar, para demostrar que puede esa nación más que ninguna, poniendo así de manifiesto la egolatría, el narcisismo o la enfermedad mental de los causantes de tanto dolor.

Por eso, hoy día internacional de los denominados crímenes atroces (genocidio, lesa humanidad y guerra), no podemos olvidar que la historia sirve para aprender y no repetir los mismos errores. Me niego a acostumbrarme a tanta guerra, como tampoco lo hago con la corrupción de los dirigentes políticos de turno, como estamos sufriendo en nuestro país. Dos guerras mundiales e innumerables guerras territoriales e ideológicas no han servido para nada, pues en pleno siglo XXI aún se sigue votando a esos personajes. Sin olvidar los pucherazos de las dictaduras a las que por conveniencia a veces se les tapa (como a Venezuela), por algunos partidos políticos que, o los financian o alguno de sus afiliados se aprovechan individualmente de esa falta de control democrático para hacer negocios privados. Menos mal que funciona la UCO (unidad central operativa) de la Guardia Civil y la UDEF (unidad de delincuencia económica y fiscal) de la Policía Nacional que, a pesar de presiones de algunos de sus superiores, siguen luchando contra el delito destapando a delincuentes de alto rango profesional.

El pueblo en las urnas decidirá pronto lo que quiere.