La mayoría de las veces que postergamos algo, que dejamos para después lo que podemos hacer hoy, tiramos un borrón de tinta china sobre nuestras propias existencias, porque casi siempre solemos comportamos como esos nómadas que buscan los ángulos perfectos de la tranquilidad en la canción de Franco Battiato. Siempre estamos levantando pirámides de intenciones y deseos sobre las arenas movedizas de la demora y el futuro, por eso nos gustan tanto las vísperas, cuando llegan las vísperas.

A través de los tiempos hemos tenido una fe enorme en las agendas, hasta el punto de que vivimos como si el Tiempo fuera un río domesticado que podemos cruzar tranquilamente mojándonos solo las rodillas y no lo es, no lo es, no lo es. El agua de ese río nos cubre y a veces va muy rápida, muy rápida, y nos lleva con ella a los deltas inmensos de la Nada. Por eso hay que nadar, aunque sea ‘a lo perro’, como cuando éramos críos y nos metíamos a las balsas, nadar y correr cada día. Estamos obligados a correr como la gacela corre para huir del león y el león también corre para cazar a la gacela.

Vive, pijo, que te vas a morir

La vida no debería parecerse a embotellar los deseos en frascos etiquetados: ‘Mañana’, ‘otro día’, ‘el próximo verano’, ‘cuando desaparezcan los problemas’, ‘con los años comprenderás entonces’, sino parecerse más a esta pintada vitalista que yo vi una vez en la fachada de la Facultad de Filosofía y Letras: «Vive, pijo, que te vas a morir».

Apenas somos conscientes de que el avatar del destino es esperpéntico, caprichoso, cruel, indiferente con cada uno de nosotros, y la máxima verdad desnuda que nos queda al dejar algo para ‘cuando haya ocasión’ es esa pregunta que quema: ¿Y si después es nunca? Esa pregunta no supone una incitación al frenesí, ni siquiera un ‘carpe diem’ de lema de manual de autoayuda. Es la conciencia cáustica de que aplazar propósitos puede llegar a suponer una forma masiva de ‘morir’. Va contra el error o la trampa de habitar el preludio y quedarnos a vivir en esa especie de limbo en que algunas personas se encharcan por sí mismas de por vida. He visto mucha gente quedarse embalsamada en esa sala de espera, en esa habitación de la existencia, esconder intenciones como si fueran monedas de oro o guardar el mejor vino para la mejor ocasión, mientras el corcho se pudre y el líquido se avinagra.

El paso de los años es un ogro cordial y silencioso que no devuelve nunca «las palmeras felices y el mar trémulo» de Gil de Biedma. Cada instante vivido desaparece igual que la nieve al apretarla con la mano

El gran momento, la perfecta ocasión, ‘la Fantasía de Gran Vivir del día de Mañana’, ha sido un mito ancestral de todas las civilizaciones que nunca asumieron que la vida no nos la dieron para ensayarla, sino para inaugurarla cada amanecer como si fuera un atractivo viaje sin maletas, o esas ganas que a veces nos entran de ir a ver el mar un miércoles cualquiera por la tarde.

Elegir y cumplir bien los impulsos supone una brisa de salvación. No se trata de quemarlo todo en una hoguera de irresponsabilidad, sino de comprender que el hoy y el presente son los únicos territorios donde en realidad tenemos un poder real, porque el pasado solo es recuerdo y el futuro es pura especulación. Solo el ahora es carne y es latido.

Vivimos convencidos de que la existencia es un tarro de mermelada que no se va a acabar nunca, que hay que conservar en frío, algo así como una despensa inagotable. Y si lo fuera de verdad, si fuera ese tarro de mermelada de naranja o pera con vainilla, habría que meter mucho y muy adentro los dedos cada día en él mientras pensamos: ¡Vive, pijo, que te vas a morir!

El porvenir no funciona así

Sí, vivimos como si siempre hubiera otra Nochevieja perfecta, otro otoño mejor. Pero el porvenir no funciona así. El paso de los años es un ogro cordial y silencioso que no devuelve nunca «las palmeras felices y el mar trémulo» del poema de Jaime Gil de Biedma. Cada instante vivido desaparece igual que la nieve al apretarla con la mano. En ese sentido es asombroso lo que se parece la felicidad a tocar nieve, aunque sea con guantes o a pisarla por primera vez. Esa pulsión hacia la nieve contiene todo el anhelo mismo de la vida. ¡Debajo de la nieve todo está por hacer!

Hay personas que llevan treinta años esperando el momento perfecto para comenzar a escribir un libro, como el catedrático Castillejo de la ‘Fea burguesía’ de Miguel Espinosa que se pasó la vida proyectando un tratado del que solo tenía el título: «Teoría metafísica del salario obrero». Nunca lo escribió. Incluso hay quien espera a jubilarse para empezar a vivir o para realizar el viaje que lleva soñando desde la adolescencia. Incluso hay quienes guardan la vajilla buena del ajuar para una visita que jamás llegará y luego se queda intacta y cutre, sin estrenar, en los pisos de segunda mano, cuando los venden los deudos sin ni siquiera molestarse en fijarse en ella. ¿Habrá algo más triste que eso? ¡Con qué compasión suelo mirar esos ajuares! ¡Con qué honda melancolía lo hago! Incluso miro así la de mi propia casa.

Las cosas más hermosas

Sí, hay quien echa demasiado tiempo de su vida esperando el momento suficientemente importante para ponerse un vestido que todavía no ha merecido la ocasión. Y quienes se prometen llevar flores al cementerio la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Y entretanto la vida, con una especie de ‘minusvalía’ casi cruel, continúa yéndose de nosotros sin hacer ruido, mientras miramos el reloj sin apenas darnos cuenta de que lo extraordinario nunca estuvo asegurado para nadie. Desayunar con alguien a quien amas puede ser lo extraordinario y contemplar una aurora boreal en la Patagonia también.

Desde que era un crío he sentido fascinación y asombro antropológico por esa costumbre tan humana de guardar las cosas más hermosas. La ropa buena. El collar caro. El mejor licor. La colcha artesanal... Guardar todo eso como si existiera la garantía de un futuro soñado o imaginado donde pudiera estrenarse para la ocasión. Pero ¿y si no? ¿Y si después es nunca?

¡Vive, pijo, que te vas a morir!