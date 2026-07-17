Las bajas laborales, el absentismo voluntario y la tortilla francesa del sr. Núñez Feijoo

Cuando piensas que no cabe más esperpento y horror en las citas políticas diarias, viene alguien y, parafraseando a los míticos dibujos que todos vimos de pequeños, te dice «no se vayan todavía, aún hay más». Y eso, más o menos, es lo que ocurrió hace unos días con el señor Núñez Feijoo, presidente del PP a nivel nacional, que se vino arriba y nos sorprendió con aquello de las bajas laborales. ¡Menuda tortilla francesa ha hecho con dos huevos!

Qué falta de empatía con las personas trabajadoras en situaciones tan graves como un cáncer, esa intención de dejar en entredicho la honradez laboral de personas que se encuentran en una situación tan seria, equiparando la Incapacidad Temporal con el absentismo laboral voluntario con el único fin de confundir a la sociedad, un poquito más. ¿Acaso el señor Borja Semper, diputado nacional del PP, no estuvo apartado de sus obligaciones laborales cuando tuvo que luchar contra un cáncer? ¿También lo ponemos en duda?

Ante este ataque organizado por parte de organizaciones políticas y empresariales contra un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras, como es el reposo laboral remunerado por problemas de salud, las llamadas ‘bajas laborales’, hay que manifestar, con toda claridad y firmeza, que la baja laboral remunerada por enfermedad o accidente es un derecho constitucional inalienable de la clase trabajadora, regulado por el artículo 41 de la Carta Magna.

Además, es un acto médico que forma parte del tratamiento y recuperación de la enfermedad o el accidente, y que ejerce el facultativo del Sistema Nacional de Salud que atiende a la persona trabajador o trabajadora.

Como dice mi amigo Joaquín Vela, una persona que está exenta de cualquier sospecha sobre su profesionalidad, facultativo que durante 20 años ha ejercido su labor en la Inspección Médica y 15 años como médico de familia, «una vez la persona trabajadora es diagnosticada, se ha aplicado el tratamiento y, gracias al mismo, se ha obtenido curación o mejoría suficiente para la reincorporación, esta es dada de alta por su médico. No hay otras situaciones contempladas ni otra consideración que hacer. No vale decir «ya quedó así», «que pruebe a ver» o «que vuelva mientras espera a operarse»».

Y es que, hay que recordar que muchos, muchísimos trabajadores y trabajadoras renuncian a ese derecho, ocultando su verdadera situación a su médico por temor a ser despedidos, por la merma de ingresos, porque tienen que recuperar injustamente las tareas no realizadas y por una situación perversa de presión social que culpabiliza a esa persona en baja. Es una realidad a la que se enfrentan diariamente los médicos de la Sanidad Pública.

Y otro dato para el sr. Núñez Feijoo y sus amigos empresarios, por si no lo conoce. Las bajas no las paga el empresario. La prestación por Incapacidad Temporal la pagan los trabajadores y trabajadoras con sus cotizaciones al Sistema de Seguridad Social. La mal llamada cuota patronal ya está detraída de la contabilidad empresarial para obtener el beneficio que les convenga, y es imprescindible para controlar la relación laboral. Pero vamos, si quieren, que la descuenten íntegra de la nómina y la pagamos las y los trabajadores por cuenta ajena, previo aumento del salario en la misma medida. A ver qué dicen los patronos cuando ya no puedan tener el colchón financiero que supone la deuda inmensa que mantienen con el Sistema de Seguridad Social.

Por cierto, la atención médica también la pagan los trabajadores y trabajadoras. El Sistema Nacional de Salud se paga con impuestos. Nueve de cada diez euros de la recaudación por IRPF provienen de las rentas del trabajo.

Y es que la irritación (sí, irritación) del patrón ante la ausencia de la persona trabajadora por enfermedad no es por el coste directo de la baja, es por la pérdida de la producción prevista que conlleva. La desorganización de las tareas y la estructura, la escasa inversión en modernización, el nulo requerimiento de formación para ser empresario y el desinterés del mismo por otra cosa que no sea la facturación y el lucro, hacen que algo tan natural como un embarazo o que alguien se enferme o accidente comprometa el futuro del balance anual.

Plantillas infradimensionadas, recurso sistemático a las horas extras, clasificación de las personas trabajadoras en puestos inferiores a sus responsabilidades reales y una inexistente política de recursos humanos a medio y largo plazo, multiplican el impacto de una sola baja por enfermedad.

Todo esto sin hablar de las enfermedades y accidentes originados en el medio laboral, por el incumplimiento sistemático de la legislación en materia de salud en el trabajo. Cualquier doctor o doctora de cualquier centro de salud sabe la carga de trabajo y la frustración que produce ver cómo, por ejemplo, las enfermedades del aparato locomotor que están originadas claramente en cargas y movimientos repetitivos en el trabajo, y contempladas en la normativa como enfermedades profesionales, son despachadas por las Mutuas a la Sanidad Pública sin el menor de los miramientos. Cómo accidentes laborales que nunca deberían haber ocurrido son tratados con medios escasos y sus secuelas achacadas sin fundamento a condiciones previas de la persona trabajadora. Cómo el menosprecio, el acoso, la discriminación y el exceso de carga laboral machacan mentalmente a los trabajadores y trabajadoras, jóvenes en su mayoría, atrapados en un sistema que les niega el reconocimiento y les hace permanentemente sospechosos de rendir poco.

Eso sin hablar, también, de la inexistente consideración, por parte de la patronal, de la conciliación del trabajo con las obligaciones familiares, del bloqueo y retraso sistemático a las ayudas a la dependencia y la discapacidad por los gobiernos autonómicos de la derecha y de las trabas ilegales al acceso a situaciones de riesgo durante el embarazo y lactancia para las trabajadoras.

La persona trabajadora nunca quiere estar de baja. Cobra menos, está enfermo y no puede salir a la calle o desplazarse con tranquilidad. El trabajador o la trabajadora no pueden dejar a deber la luz, el alquiler o la hipoteca. No tienen demoras, aplazamientos, ni rescates de sus deudas. Tienen, además de trabajar, que cuidar a sus mayores, llevar a sus hijos al colegio e ir a la compra. Quieren mejorar o curarse de su enfermedad o accidente cuanto antes y de la mejor manera posible. El único parámetro que incide en la prolongación de una baja laboral son las esperas, las injustas esperas, para la atención, las pruebas diagnósticas y los tratamientos médicos y quirúrgicos. Seis meses para la primera cita con un médico rehabilitador es un chiste de mal gusto, un año para una artroscopia de rodilla es un disparate monumental. Un número escandaloso de trabajadores y trabajadoras gastan sus ahorros acudiendo a la medicina privada para acelerar su recuperación, esperando por los retrasos del sistema público. Que se pregunte, de nuevo, a cualquier médico de familia o que se mire cómo ha aumentado la suscripción de pólizas de seguro de salud privado.

Estos son los problemas. Y son problemas de la organización empresarial y de la agilidad de los sistemas de protección social y de atención sanitaria. No los origina la actitud de los trabajadores y trabajadoras. Demasiado sufren sus consecuencias. Más que nadie.

Muchas gracias, señor Núñez Feijoo, y al señor Garamendi, líder supremo de todos los jefes de España, ya de paso, por mostrarnos la patita y hacernos ver las malas intenciones que los acompañan y que no es otra cosa que retomar las viejas costumbres, como en 2012, cuando se produjo esa brutal afrenta a la clase trabajadora como fue una reforma laboral tan retrograda y lesiva, o los inconcebibles recortes dentro de la Administración Pública. Ya estamos avisados.