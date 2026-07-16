Ante la sumisión del PSRM, López Miras seguirá peleando por una financiación justa

De nuevo, un Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha celebrado dejando fuera de los asuntos a tratar el principal problema que tienen comunidades autónomas como la nuestra: un sistema de financiación arbitrario e injusto, que, en el caso concreto de la Región de Murcia, nos sitúa a la cola de toda España y es, desde hace 14 años que entró en vigor, nuestro peor lastre.

No es una opinión del Partido Popular: los mismos datos del propio Ministerio de Hacienda señalan que los ciudadanos de la Región reciben menos recursos económicos que otros españoles para financiar exactamente los mismos servicios públicos. Lo que significa que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para sostener nuestra sanidad, nuestra educación o nuestros servicios sociales. Además, tal y como acreditan distintos estudios e informes, una parte muy importante de la deuda de la Región tiene su origen en esa infrafinanciación estructural. Así pues, cada día que pasa, el Gobierno de Pedro Sánchez nos castiga con menos dinero que el resto de las comunidades y nos obliga a sostener a pulmón nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestras universidades.

Pronosticábamos que Pedro Sánchez estaba esperando a que el independentismo formulara su último chantaje para concederlo a cambio de mantenerse unos meses más en el poder. Y, en efecto, así ha sido: lo primero que hizo el ministro de Hacienda fue hacer suya una propuesta, la del Gobierno de Cataluña, que no hace sino prolongar la injusticia, la insolidaridad y el trato desigual a los territorios.

Por desgracia, ha quedado patente una vez más que el Gobierno de Sánchez prefiere seguir mercadeando con la igualdad entre los españoles a abordar de una vez la reforma del modelo de financiación. Y lo peor de todo es que los separatistas saben perfectamente que justo ahora pueden exprimir al máximo a un Gobierno central más débil que nunca, desbordado por un auténtico tsunami de corrupción y apenas sostenido por un partido que cuenta con más imputados que diputados. La igualdad entre españoles no debería ser moneda de cambio política, pero por desgracia el inquilino de la Moncloa se aferra de forma cada vez más desesperada al sillón y es capaz de absolutamente todo.

Ya avisábamos de que la Región de Murcia en ningún caso iba a aceptar pactos unilaterales que privilegien a unas comunidades frente a otras, mientras nuestra tierra sigue sufriendo el castigo de un modelo manifiestamente injusto. Y que cualquier modelo que suponga sacar a una comunidad del régimen común, como aquel ‘cupo’ que pactó Sánchez con Junqueras, perjudica especialmente a las regiones infrafinanciadas como la nuestra.

El ‘déficit asimétrico’ es un despropósito que consolidaría la desigualdad entre los españoles, y que, de entre todas las comunidades autónomas, solo respaldan el Gobierno catalán que lo propone y… el delegado de Sánchez en la Región, Francisco Lucas. Ante este nuevo atropello que se pretende perpetrar, los socialistas de la Región vuelven a mostrarse sumisos a las órdenes de Ferraz y Moncloa y aplauden que su jefe Sánchez perpetúe los privilegios al separatismo y el castigo a nuestra tierra, a cambio de unos meses más en el poder.

El Partido Popular no cree en la España asimétrica, en esa España de la desigualdad que impone privilegios en función del territorio en el que residas. Y en la Región de Murcia no queremos más que nadie, pero tampoco menos: queremos ser iguales que el resto de los españoles.

El propio ministro de Hacienda ha llegado a reconocer que nuestra Región se encuentra infrafinanciada. Sin embargo, en lugar de aportar soluciones o reunir a todas las CCAA para abordar entre todos la modificación del actual modelo de financiación, busca prolongar la injusticia con más concesiones al independentismo catalán.

No vamos a admitir un modelo que, de nuevo, ha pactado unilateralmente el PSOE con ERC, y que agravaría la desigualdad. La Región de Murcia no va a tragar con el último chantaje del independentismo a Sánchez y seguirá peleando por una financiación autonómica justa.