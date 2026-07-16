Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo BomberosCertificado energéticoJazz San JavierYumala TrasobaresCarlos Santos
instagramlinkedin

Opinión | El trasluz

Juan José Millas

Juan José Millas

Añádenos en Google

La pérdida de la sotana

La escritura pierde la sotana.

La escritura pierde la sotana. / Archivo

Hubo un tiempo en que la letra impresa poseía un prestigio extraordinario. Recuerdo las simples tarjetas de visita de mi padre, cuya tipografía transmitía una increíble sensación de rectitud, de probidad, de mesura. Lo impreso no era simplemente una forma de comunicación: era una forma de autoridad. Si algo aparecía en un libro, en un periódico o en un documento oficial, adquiría una consistencia especial. La imprenta no solo multiplicó los textos; multiplicó la confianza en los textos.

Durante siglos, la letra impresa disfrutó de una ventaja enorme: era escasa. Imprimir costaba dinero, requería infraestructura, correctores, editores, distribuidores. Antes de llegar al lector, una frase debía atravesar una serie de filtros. Eso no garantizaba que fuera verdad, pero sí que había sufrido algún tipo de control. Quizá el prestigio empezó a resquebrajarse cuando la abundancia sustituyó a la escasez. Cuando los ordenadores y las impresoras domésticas se abarataron. De pronto, cualquier persona podía hacerse sus propias tarjetas de visita o publicar en internet un texto con una apariencia tipográfica indistinguible de la de una enciclopedia.

La letra impresa perdió también prestigio cuando empezó a producirse a una velocidad incompatible con la reflexión. Antes, un artículo o un libro eran el resultado visible de una cierta lentitud. Hoy los textos aparecen por millones cada minuto. Incluso los robots escriben. La escritura ha dejado de ser un acontecimiento. Pero quizá el prestigio no haya desaparecido del todo, quizá se ha fragmentado. Seguimos respetando determinadas formas de escritura: una sentencia judicial, una receta médica, un contrato. Lo que ha desaparecido es la fe ingenua en que el mero hecho de estar impreso convierte algo en verdadero.

Tal vez el prestigio de la letra impresa comenzó a morir el día en que descubrimos que las palabras no eran la realidad, sino una de sus representaciones. Y quizá ahí ganó algo la escritura. Al perder el aura sacerdotal, se vio obligada a convencer por sí misma. Como las personas cuando se jubilan y dejan de impresionar por el uniforme o el cargo y ya solo les queda el carácter. Las palabras impresas han perdido la sotana, pero conservan, cuando son buenas, la capacidad de alterar una vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo sentencia que cortar la luz y el agua a los okupas en la Región de Murcia ya no será delito
  2. Cartagena se convierte en el escenario de una superproducción internacional de 18 millones de euros
  3. Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
  4. El Corredor Mediterráneo 'colapsará' si la doble vía de Murcia con Alicante y Almería no está ejecutada en 2035
  5. Un rayo provoca un aparatoso incendio de madrugada en la sierra de Mazarrón: tres helicópteros se movilizan a la zona y se activa el Plan Infomur
  6. Educación inicia los llamamientos para cubrir cerca de 3.000 plazas vacantes de Primaria
  7. El Thader anuncia que dejará de transmitir los partidos de España en la pantalla grande
  8. La Región afronta dos calurosas jornadas al límite: hasta 42 grados y riesgo muy alto de incendios

La pérdida de la sotana

La pérdida de la sotana

Una fórmula matemática hallada en un muro maya reescribe la historia de la ciencia prehispánica

Una fórmula matemática hallada en un muro maya reescribe la historia de la ciencia prehispánica

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Los veterinarios coinciden: masticar todos los días ayuda a reducir el estrés y mejora la salud de los perros

El tiempo en Lorca: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Lorca: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El Jazz San Javier reconoce a Benavent a la luz de los maestros De Lucía y Corea

El Jazz San Javier reconoce a Benavent a la luz de los maestros De Lucía y Corea

Así podrás seguir en directo las grandes competiciones de GRAVITEO

Así podrás seguir en directo las grandes competiciones de GRAVITEO
Tracking Pixel Contents