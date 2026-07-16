Oposiciones CARM: La masacre continua

Cuando uno siembra vientos, lo normal es que recoja tempestades. Lo de la oposición a Auxiliar de Enfermería, donde ni quiera se puede tildar de escabechina el proceso selectivo, sino directamente de masacre, es la gota que debería colmar el vaso.

Algunos llevamos años, gritando en el desierto, que mientras sigamos actuando en pleno siglo XXI con herramientas de mediados del siglo XX, los engendros serán cada vez mas monstruosos.

Después de suspender a miles de opositores en la OPE de Primaria, y humillarlos diciendo que alguien escribió ballena con “v”, y otras faltas graves de ortografía, lo mas increíble es que la propia Consejería los contratará el próximo curso, no olvidemos que desde este espacio, denuncié que los libros que utilizan los chavales y chavalas de la región, tenían y tienen auténticos disparates ante el silencio incompetente de las autoridades educativas, como por ejemplo que el Parlamento de España elige al Poder Ejecutivo.

Lo del examen de Auxiliar de Enfermería no es de juzgado de guardia, es simplemente el enésimo error de una función pública que sigue dando bandazos, y que actúa en materia de recursos humanos como pollo sin cabeza.

Podrán pedir paralizar el proceso, podrán incluso hacer concentraciones y manifestaciones, pero nada cambiará mientras los agentes sindicales sigan aceptando pulpo como animal de compañía.

Estamos entre todos retroalimentando al monstruo, y de seguir así, terminará devorándonos.

Hasta que no refundamos la función pública, las hostias seguirán cayendo del lado del opositor.

No fallan los opositores, falla el sistema y unos dirigentes ineptos, incompetentes y con las luces cortas.

Pero chicos, como diría el ex presidiario y ex vicepresidente del Gobierno de Aznar y ex presidente del FMI Rodrigo Rato: “Es el mercado amigos”