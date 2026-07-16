El caso de la oficina fantasma

Hay algo que todo individuo debe saber aparte de que el universo se expande: en qué consiste su trabajo y en qué lugar lo desarrolla. A no ser que se trate de un espía japonés que no tenga bien estructurada su tapadera. O más bien en el probable caso de que sea un enchufado en la Administración que, como Jéssica, no sepa siquiera dónde se ubican Ineco o Transatec, empresas públicas que le reportaban un sueldo sin exigirle contribución laboral. También es extraño encontrar casos de alguien que disponga de una nómina en Extremadura, tribute en Portugal y viva en la Moncloa. O que los responsables de los auditorios no tuvieran ocasión de conocer a quien se le encomendara la dedicación de coordinarlos. O que, en realidad, no existiera la necesidad de una función coordinadora en tal ámbito, lo que en la práctica justificaría el absentismo laboral.

Bien, pues todas esas rarezas coinciden en el tal David Sánchez, quien declaró no saber dónde estaba la Oficina de las Artes Escénicas que en teoría dirigía y sobre cuyo cometido dijo: «Supongo que la Oficina de Artes Escénicas se dedica... a las Artes Escénicas». En una segunda declaración, ya aleccionado, afirmó que la Oficina de Artes Escénicas no era tanto un espacio físico como un concepto, de tal manera que cabía deducir que allá donde estuviera el sujeto también estaría la dichosa Oficina, tal vez por lo cual nadie supuestamente concernido sabía dónde estaba David Sánchez, y éste tampoco daba con su Oficina. Inocente, tal vez, pero en una acepción distinta a la judicial.

Y ahora resulta que una leve condena, cercana al expediente administrativo, es para el Gobierno, e incluso para sus socios a la izquierda, un caso de lafware. Y esto después de que se han conocido las gestiones ante la Fiscalía de la fontanera Leyre, encomendada por Ferraz para buscarle las cosquillas a la jueza instructora del caso, Biedma, y al teniente coronel de la UCO Balas. Cuando la Justicia salva las presiones de la cloaca al más alto nivel de las estructuras del Estado y resuelve de manera ponderada se le reprocha desde el Gobierno que cumpla con su función. Un lafware inverso.