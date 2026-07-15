El 12 de agosto se producirá el primer eclipse total de Sol visible en la Península Ibérica en más de un siglo. / Roberto Ramos

Ayer, 14 de julio, dio comienzo oficialmente la temporada de eclipses, uno de los periodos más intensos y transformadores de la astrología. Aunque muchas personas piensan que toda la energía se concentra únicamente el día en que ocurre un eclipse, la realidad es muy distinta. Los eclipses forman parte de un proceso que se extiende aproximadamente durante dos meses, una ventana de tiempo en la que la vida parece acelerar acontecimientos que llevaban tiempo gestándose.

Temporada de eclipses

Podemos imaginar esta temporada como una gran puerta giratoria. Mientras unas personas entran en nuestra vida, otras salen. Algunos trabajos terminan y aparecen nuevas oportunidades. Hay quienes deciden mudarse de ciudad o de país, cambiar de profesión, comenzar una relación o poner fin a una etapa que ya no tenía recorrido. Todo parece moverse con mayor rapidez.

Los eclipses no crean el cambio, sino que lo revelan. Sacan a la superficie aquello que ya no podía seguir esperando: conversaciones pendientes, decisiones postergadas, verdades ignoradas, patrones repetitivos o relaciones que habían dejado de evolucionar. Lo que estaba en pausa comienza a ponerse en marcha.

Por eso, no es necesario que suceda algo extraordinario exactamente el día del eclipse. En astrología entendemos que la temporada de eclipses es una ventana de transformación. Hay personas que viven acontecimientos muy visibles y otras que experimentan cambios mucho más internos, pero igual de importantes.

Si externamente no ocurre un gran giro, es muy posible que empiece a despertar dentro de ti una profunda búsqueda de propósito. Quizá sientas que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera, que necesitas ser más auténtico, cambiar prioridades o escuchar una llamada interior que llevaba tiempo esperando ser atendida.

Durante estas semanas también es habitual sentir que tenemos menos control. Y precisamente ese es uno de los grandes aprendizajes de los eclipses: aceptar que no todo depende de nuestra voluntad. Hay momentos en los que el crecimiento ocurre cuando dejamos de intentar controlar cada detalle y aprendemos a acompañar el movimiento natural de la vida.

Otra idea importante es que la visibilidad es parcial. No siempre comprendemos por qué ocurre algo en el momento en que sucede. Muchas veces el verdadero sentido de un eclipse solo se entiende meses después, cuando podemos mirar atrás y conectar todas las piezas.

Esta temporada marca además dos grandes portales astrológicos. Por un lado, comienza el primer eclipse total en Leo de una nueva serie que abrirá un ciclo de transformación para los próximos dos años.

Al mismo tiempo, vivimos el último eclipse del eje Piscis-Virgo, cerrando definitivamente un capítulo que comenzó en 2024. Mientras una puerta se cierra, otra empieza a abrirse.

¿Qué es recomendable hacer durante esta temporada? Observar las señales y las sincronicidades, escuchar lo que la vida intenta mostrarte, descansar más de lo habitual, cuidar el sistema nervioso, revisar los patrones que se repiten y dejar espacio para que emerja lo nuevo. Es un momento para cultivar más conciencia y menos necesidad de controlar.

En cambio, conviene evitar forzar resultados, tomar decisiones desde el miedo, aferrarse a aquello que claramente ya terminó, ignorar las emociones incómodas o exigir certezas absolutas. No todo lo que se mueve es un problema; muchas veces las cosas cambian porque ya han cumplido su misión.

A nivel personal, esta temporada puede traer revelaciones, cierres, nuevos comienzos y cambios de identidad. A nivel colectivo, veremos una reconfiguración de liderazgos, nuevas formas de crear y una mayor tensión entre lo viejo y lo nuevo.

Los eclipses no vienen a apagar tu luz ni a castigarte. Vienen a mostrarte dónde ya estás preparado para renacer. Porque, a veces, la vida acelera no para quitarte algo, sino porque una versión más auténtica de ti ya no puede seguir esperando.