Mi madre es la vida y mi padre el mar

Tenía incluso un poco de menos edad que su protagonista cuando leí este libro inolvidable de Kipling. Fue durante un verano en el que, en lugar de estar rodeado por el mar, se abría ante mí la llanura manchega, que me parecía inmensa, inabarcable. Nunca será lo suficientemente encomiada una obra que muestra cómo el árbol torcido de la humanidad puede ser enderezado. La historia habla del egoísmo infantil del protagonista, niño mimado, consentido y rico, convertido en náufrago y que debe su vida a un humilde pesquero que lo rescata. El milagro ocurre en alta mar, ante la convivencia forzada de aquel niño, nuevo Moisés, salvado de las aguas, también salvado de su pecado original de egoísmo, mediante la solidaridad, el trabajo en común, el afecto entre las personas que participaban de la férrea disciplina de la pesca y de la mar.

Frente al espacio hostil del océano, indiferente los bienes de la fortuna, a la condición moral de las personas, a su altruismo o falta de generosidad, frente a todo ello, se alza el monumento humano de la disciplina compartida por propia voluntad, de la amistad, de la forma que tiene el marinero de ser un solo ser con el barco. El milagro se opera en alta mar, sí, pues ese pequeño universo que es el pesquero transforma el alma desviada del niño y la endereza por senderos de virtud, de esfuerzo, de abnegación, llevándolo al umbral de la vida adulta, haciendo que su paso por el mar sea un auténtico renacimiento, un verdadero bautismo.

Hay mucho de sacramental en esta historia que la convierte en algo mayor y más grande que en una simple novela de formación. Moisés salvado de las aguas guió un pueblo entero, también nuestro protagonista anuncia, tras su transformación moral, que será digna heredero, ahora sí, de la fortuna paterna, y por tanto un líder encomiable. Es un relato para la forja de la personalidad y una esperanza para la curación de los males del espíritu, males tan arraigados en nuestro mundo que amenazan con hundir el navío de la humanidad. Pero la esperanza sigue aquí.