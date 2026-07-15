La IA es ya un océano rojo

Chan Kim y Renée Mauborgne, profesores del INSEAD, popularizaron la dicotomía del Océano Rojo frente al Océano Azul en su famoso libro La Estrategia del Océano Azul. Desde entonces han corrido ríos de tinta explotando la misma idea desde vertientes distintas. Un Océano Rojo es en el que hay mucha competencia y está lleno de depredadores. De ahí el color rojo por la sangre que produce la masacre. Mientras, un Océano Azul se define porque la sangre está ausente por la escasez de competencia. La conclusión (no hay que ser un consultor avezado para llegar a ella) es que mejor que te busques un espacio a tu medida donde no haya mucha competencia y en el que puedas medrar sin ser molestado, al menos al principio. Es algo que cualquier startup de un país sin apenas capital riesgo como España tiene interiorizado.

De acuerdo con el concepto de los creadores del concepto, la IA es ya un océano más rojo que la bandera comunista. Y es que el enfrentamiento de los ChatGPT, Gemini, Claude, Grok y una larga cohorte de otros jugadores, norteamericanos y chinos (Europa no está ni se le espera) es a muerte y sin concesiones. Entiendo perfectamente la confesión pública de un tiktoker que hablaba de su frustración al llevar cinco años dedicado a comprender y divulgar los avances de la IA y haber llegado a la tristre conclusión de no saber realmente donde radican los límites futuros del fenómeno en cuestión. No hay día ni semana en que no salga alguna innovación disruptiva lanzada por OpenAI, Alphabet o Antrhopic, las empresas que soportan y están detrás de las marcas arriba mencionadas.

El caso es que estamos viviendo una situación inflacionaria, característica de cualquier ola de innovación. Lo vimos con Internet, los buscadores, los navegadores, las redes sociales y lo estamos viendo con la IA. Pero ninguna de esas innovaciones se expandió de forma tan rápida y abrasiva. De hecho, lo más peligroso del fenómeno IA es su velocidad de expansión.

La sociedad y la economía siempre han requerido un cierto tiempo para digerir los cambios. En este caso, el tiempo para reaccionar parece ya sobrepasado.

Pienso a veces en personas que no fueron derrotadas por otra persona ni por una enfermedad ni por la muerte, sino que fueron expulsadas o desalojadas de la sensibilidad dominante por el tiempo histórico que les tocó vivir. Como si la misma época, que durante años las hubiera hablado al oído, dejara de reconocerlas de pronto. El lunes eran el presente y el viernes parecen una errata. Stefan Zweig, por ejemplo, fue uno de los escritores más leídos y admirados de Europa. Encarnaba la idea de una cultura cosmopolita, refinada, burguesa e ilustrada. Y de repente llegó el nazismo y convirtió todo aquello en una antigualla moral. No lo derrotó solo Hitler: lo abandonó la época y se suicidó en Brasil con la sensación de haber sobrevivido a su propio mundo.

O Buster Keaton. Durante el cine mudo era un dios mecánico, un hombre cuya relación con el cuerpo y con los objetos definía una forma de inteligencia. Llegó el sonoro y el siglo quiso otra cosa: gente que hablara. El mundo empezó a escuchar cuando él pertenecía todavía a un universo visual. Hay algo conmovedor en eso: no quedarse anticuado por viejo, sino por mutación del lenguaje. O dirigentes políticos como Mijaíl Gorbachov, que quiso reformar el socialismo y acabó asistiendo a la desaparición del escenario donde esa reforma tenía sentido. Durante un instante fue el hombre más moderno del planeta y poco después parecía el administrador melancólico de una cadena de hamburgueserías.

Y luego están los abandonados más íntimos, los que no salen en los libros de historia. El corrector tipográfico arrasado por los ordenadores. El proyeccionista de cine cuando desaparecen las bobinas. El viajante de comercio. El afinador de máquinas de escribir. Gente cuya identidad dependía de un ecosistema técnico y sentimental evaporado casi de noche a la mañana. No es que perdieran un empleo: perdieron el idioma en el que sabían existir. Quizá todos tememos eso. No morir, sino sobrevivir a nuestra propia época. Despertar un día y advertir que los gestos con los que nos manejábamos en el mundo ya no abren ninguna puerta. Como esas llaves antiguas que aún conservamos en un cajón y que pesan mucho. Tienen una belleza severa, pero ya no las espera ninguna cerradura.