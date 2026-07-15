El día en que fui Robin Hood

Todos, al menos en la cultura occidental, quisimos pasar nuestra infancia subidos a un venerable árbol. He subido a más árboles que un gato, con la diferencia de que al final nadie venía al rescate. Uno de aquellos ejemplares fue de los más importantes que han existido jamás, y acaba de morir tras 1200 años. El Major Oak de Sherwood, cerca de Nottingham, en Nottinghamshire. El mítico bosque de Robin Hood.

Lo llamaban popularmente ‘el árbol de Robin Hood’ porque según la tradición oral inglesa era allí donde se ocultaba para acechar a los cobradores de impuestos y otros malandrines y follones aquella figura de dudosa historicidad. Recuerdo que en el verano de 1978, cuando me llevaron a ese parque natural de excursión y me encaramé a aquel roble desconociendo si estaba prohibido o no por las autoridades (sí, pero no había cámaras), ya era un árbol inacabable y contrahecho, casi amenazante, tan anciano que sólo le faltaba hablar haciendo profecías de oráculo. Todavía no le habían colocado, como en los últimos decenios, múltiples barras de hierro como bastones para sostener el peso de sus ramas, pero a cambio le colgaban unas extrañas cadenas de paquebote. Me pareció que las autoridades inglesas, siempre extraordinariamente celosas de todo lo suyo, incluyendo árboles y mascotas, temían que alguien lo desarraigara durante la noche y lo robara. O, tal vez, temían que el legendario árbol saliese volando hacia el reino de lo imaginario. El pasado es siempre imaginario, más cuanto más se manosea. Ciertamente un día lejano me subí a aquel roble, pero de ello no queda más testimonio fiable que los que vienen desde tiempos inmemoriales sobre Robin de los bosques.