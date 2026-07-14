En un acto de legítima defensa frente a la gestión de un presidente que no es la de un gobernante, sino la de un superviviente que vende nuestro país cada día para asegurar su sillón un minuto más, José Ángel Antelo y yo registraremos una iniciativa en la Asamblea Regional para declarar a Pedro Sánchez persona non grata en la Región de Murcia porque es un peligro para nuestra economía, para nuestra seguridad y, sobre todo, para nuestra democracia.

En España asistimos a una colonización sin precedentes, por parte de Pedro Sanchez, de todas las instituciones del Estado de Derecho, desde el Tribunal Constitucional hasta la Fiscalía, solo para borrar lo que más le complica la vida a cualquier dictador: la separación de poderes. A esto se suma un lodazal de corrupción que asfixia a su entorno familiar, a su gobierno y a su partido. Con figuras clave como Ábalos y Koldo ya condenados por la justicia, la realidad del Partido Socialista es tremenda: ya tienen más imputados en los juzgados que diputados en el Congreso. ¡Y los que faltan!

Mientras la corrupción cotiza al alza, la seguridad ciudadana cae en picado debido, fundamentalmente, a una política migratoria absolutamente irresponsable. Asesinatos, reyertas, violaciones, robos o apuñalamientos son noticias habituales. Su modelo de "puertas abiertas" y de regularizaciones extraordinarias genera un efecto llamada insostenible, en lugar de aplicar la lógica más elemental: deportar a quienes entran ilegalmente y a quienes vienen a delinquir o a vivir a costa de los contribuyentes.

Sánchez ha decidido fabricar nuevos votantes, mediante la llamada "ley de nietos", con el único objetivo de alterar el censo electoral a su favor

Y como todos los sondeos electorales dicen que los españoles ya no le votan, Sánchez ha decidido fabricar nuevos votantes, mediante la llamada «ley de nietos», con el único objetivo de alterar el censo electoral a su favor. Los datos de las últimas elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía lo demuestran: el voto de los residentes en el extranjero (voto CERA) está sesgado a favor del PSOE. Y el efecto de estos regalos de nacionalidad todavía está en sus preliminares.

Si a todo lo anterior le añadimos todas sus leyes ideológicas —que solo han servido para soltar violadores o para que cada vez menos españoles puedan acceder a la vivienda—, sus continuas cesiones al independentismo y a los herederos de ETA, y un despilfarro desorbitado de dinero público, que los contribuyentes pagamos con más impuestos y más deuda, el panorama es absolutamente desolador.

Pero si el daño a España es enorme, el castigo a la Región de Murcia ya es ensañamiento. Sánchez ha convertido a nuestra Región en el blanco de sus peores agravios y nos va a cerrar el grifo literalmente. Los recortes ideológicos e injustificados al trasvase Tajo-Segura están diseñados para arruinar nuestro sector primario, motor vital de nuestra economía. Sin el agua, la huerta de Murcia se secará, la industria cerrará y el turismo desaparecerá. La ruina es inevitable si no se revierte esta locura.