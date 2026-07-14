El PSOE se tiene que ir de peregrinación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de junio durante su última comparecencia en el Congreso. / José Luis Roca

Del 5 al 18 de octubre, la Virgen de la Fuensanta volverá a peregrinar por tierras murcianas, esta vez por la Vega Media y el Campo de Murcia. Entre abril y junio, la patrona ya recorrió las pedanías murcianas con gran éxito de devotos y devotas, y volverá a salir del 12 de febrero al 15 de marzo del próximo año, esta vez visitando las parroquias de la capital murciana.

Es cierto que la Virgen no da votos, pero sí los quita, aunque hay quien defiende que no es lo mismo "Los devotos de la Virgen que la Virgen da votos". En cualquier caso, la devoción en la capital y alrededores por la Virgen de la Fuensanta, tras destronar a la Virgen de la Arrixaca por motivos hídricos, es patente, más aún, en los últimos lustros. A la devoción se le ha sumado la euforia y la pasión, tres ingredientes imposibles de combatir desde la razón y el raciocinio.

Si el PSOE quiere no quedarse aislado y arrinconado en la Asamblea Regional, tendrá que enviar a sus primeros espadas de peregrinación, quizá sea, no la mejor, pero sí la más importante campaña que puede hacer.

Hace tiempo que perdió la izquierda de esta región la iniciativa social. De pronto, la derecha de Valcárcel entendió que la clave estaba en las asociaciones de vecinos, en las AMPAS, en las cofradías y hasta en las peñas huertanas y en los grupos festeros sardineros.

Asistir a la fiesta del cordero no da votos. El Ramadán tampoco. Al contrario, la extrema derecha ha conseguido que veamos estas celebraciones religiosas como una amenaza a nuestras creencias religiosas y nuestra propia historia, quitando incluso el carnet de español a quienes no quieran participar, pero sí respetando, ambas exaltaciones religiosas.

El «estás conmigo o contra mí» se ha instalado en nuestra sociedad en cualquier ámbito, desde la política, al deporte, desde la música al cine, desde lo público a lo privado.

Si votas a Pedro Sánchez eres un corrupto, si llevas pulseras con la rojigualda, eres un facha, si eres del Madrid eres anti barcelonista, si admiras a Javier Barden eres comunista, y si llevas a tu hijo a un colegio privado, estás en contra de lo público.

Lo único que nos une cada cuatro años es la selección de fútbol, siempre y cuando gane. Si pierde, entonces la unidad salta por los aires.

La Cruz de Caravaca es intocable para los caravaqueños, la Virgen de las Maravillas es admirada en Cehegín, y así podríamos enumerar a decenas de patronas: la Virgen de las Huertas, de la Caridad, etc., y aunque hay quien defiende, incluso con coraje, que es un error mezclar política y fe, lo cierto y verdad es que desde la conferencia episcopal llevan años lanzando mensajes preocupantes sobre ovejas buenas y ovejas descarriadas.

Este empeño nuestro en vivir en dos colores nos llevará a ver la vida en blanco y negro, con el placer y el gusto que da ver el arco iris.