La variante ferroviaria de mercancías a la ciudad de Murcia es de absoluta prioridad

El Boletín Oficial del Estado número 269 del 8 de noviembre de 2011 publicaba la licitación para la realización de un estudio de viabilidad de una línea ferroviaria exclusiva para mercancías entre Monforte del Cid y Murcia; han transcurrido más de 14 años y seguimos esperando, como recoge el acuerdo de la Sociedad de esta Región del 6 de marzo de 2020 trasladado al presidente del Gobierno, corredor ratificado por el estudio realizado por Ferrmed en el que queda demostrada su viabilidad económica y social.

La realidad hoy, si no la cambiamos, es que el corredor ferroviario del Mediterráneo para las mercancías acaba en Monforte y condicionará el futuro de la Región y de Almería.

El informe de 43 páginas de la OCDE ‘Repensar la Atractividad Regional de Murcia 2025’ reafirma su gran potencialidad de desarrollo, a la vez que advierte que se enfrenta a retos estructurales que podrían restringir la plena realización de su poder económico, entre ellos, las infraestructuras de comunicaciones y digitales.

En la página 13, "Reducir las disparidades", se recoge que la Región se enfrenta a importantes desequilibrios territoriales en el acceso a los servicios en municipios como Abanilla, Albudeite, Ricote, Ojós, Ulea y Moratalla, y en la página 30 indica que hay que reforzar la conectividad mediante mejoras específicas en la infraestructura de transporte (como la línea de alta velocidad con Madrid y el corredor ferroviario del Mediterráneo). Un informe muy oportuno en los momentos actuales.

ADIF sigue sin querer dar continuidad al corredor ferroviario del Mediterráneo para las mercancías, que sigue parado en Monforte, corredor vital para la Región y para Almería, y pretende unir la vieja línea con la línea del AVE en San Isidro y que solo haya un corredor para todo: cercanías, AVE y mercancías, y que estas pasen por la estación soterrada de Orihuela, la del Carmen y por Lorca.

En primer lugar, no se puede penalizar a la Región y Almería con la no continuidad del doble corredor a partir de Alicante. Ni la ciudad de Murcia ni la Región se pueden permitir que las mercancías peligrosas pasen por debajo de la estación soterrada del Carmen; es, por tanto, responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno regional que ADIF retire este proyecto tal y como se demandaba en el acuerdo del 6 de marzo de 2020, ratificado por los escritos al presidente del Gobierno y al ministro tanto por las Cámaras como por la Croem.

Es absolutamente necesario que ADIF lleve a cabo, con toda urgencia, los proyectos necesarios para la inmediata realización de la variante de las mercancías a la ciudad de Murcia; es una prioridad absoluta para evitar que las mercancías peligrosas pasen por la estación soterrada del Carmen, como parte integrante del corredor ferroviario para las mercancías para llegar hasta Algeciras e integrar a todos los puertos de la fachada mediterránea, incluido El Gorguel.

Esta variante para las mercancías se conforma como la continuidad del actual corredor que finaliza en San Isidro para que continúe en paralelo a la A-7 y al arco norte; a la altura de Santomera, conecte con el actual corredor ferroviario con Cartagena en paralelo a la RM-1; y, siguiendo por el arco norte, conecte con el corredor de Albacete, hasta su conexión con la A-7 en Alcantarilla, y continúe hacia Lorca, en donde se integrará en los corredores mixtos hacia Almería y hacia Baza-Granada, y el corredor ferroviario del Mediterráneo cuente con una línea para pasajeros y otra para las mercancías desde la frontera hasta Algeciras (PITVI 2012-2024, anexos I y II), conforme al mapa Ferrmed.

Es la hora de acabar con el continuado olvido de la Región en su incorporación a los grandes ejes de comunicaciones: viarias, aeroportuarias, portuarias (El Gorguel) y ferroviarias, con retrasos injustificados, paralizaciones, atrasos o, sencillamente, olvido. Si tiene un aeropuerto, lo hizo la iniciativa privada. La conexión ferroviaria, que es histórica y principal con Madrid, Cartagena-Murcia-Albacete (no Chinchilla)-Madrid, vital para Almería y para la Región de Murcia, está olvidada.

El AVE con Cartagena sigue en ejecución, aunque ahora ADIF pretende poner una sola vía en el túnel de la sierra de Altaona, y debe realizarse con dos vías como el resto del corredor; seguimos sin saber si la actual línea va a quedar para las mercancías o si se pretende que la línea del AVE lo sea para todo: AVE, cercanías y mercancías.

Sigue sin concluirse la autovía RM-1 ni la del Reguerón, ni los terceros carriles, ni el arco norte, del que solo se ha concursado una parte, y, cuando se realice, llevará todos los tráficos a la A-30 y seguirán pasando por el embudo de la Universidad, de competencia estatal, por lo que la realización del resto es extremadamente urgente para que ambas concluyan a la vez. Sigue sin realizarse la autovía Mazarrón/Puerto, la autovía Yecla-Fortuna-Abanilla-Santomera y su conexión con la RM-1 para acercarlas al Mar Menor y a la ciudad de Cartagena y sus puertos, y Caravaca-Lorca.