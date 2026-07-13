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Opinión | El Canal del Funcionario

Miguel H. Valverde

Miguel H. Valverde

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El Paso “Amarillo” (médicos) quiere tener su propia procesión

Hasta ahora, abrían siempre la procesión, no son los mas numerosos, pero si los que llevan sobre sus hombros el trono mas pesado, más aún, son los únicos que tienen hilo directo con el Palacio de Herodes (San Esteban) aunque el Paso Azul (Enfermería) dispone también de su pasadizo secreto que le lleva directamente a los aposentos reales, el resto de Cofradías (Pasos naranja, gris, lila y verde) solo son invitados cuando hay recepción oficial, aunque alguno enseña a sus camaradas que tiene el teléfono directo del propio Herodes.

Pero los mayordomos del Paso Amarillo, que por cierto, algunos llevan si echarse el paso a los hombros (guardias) mas de dos y tres décadas, aunque eso sí, cada mes viene reflejado en su nómina como si las hicieran, se han empeñado en que quieren su propia procesión, y si es en domingo de resurrección mucho mejor, así pueden cobrarla doble y festivo.

Están convencidos, los mayordomos y muchos nazarenos, que si a fecha de hoy Roma (Moncloa) no paga traidores, ya llegarán “los suyos” para declarar el Paso Amarillo una procesión de interés turístico internacional, más aún, no me extrañaría que declaren a perpetuidad al Paso Amarillo Año Jubilar, con sus propios beneficios fiscales (compatibilidad).

El resto de Cofradías no confía en que el Paso Amarillo recapacite, por eso se reunieron con “Santa Mónica “ (Ministra de Sanidad) y firmaron la pipa de la Paz, donde incluso vienen reflejadas muchas de las peticiones del Paso Amarillo, pero ni por esas. “Queremos nuestra propia procesión, y que la gente nos eche pétalos de rosas a nuestro paso, y si es posible que nos pongan alfombra, aunque sea roja”.

El problema, si alguna vez el Paso Amarillo tiene su propia procesión, puede surgir cuando haya que levantar el trono, lo mismo están la mayoría en otras fiestas de interés económico (privada) y le dejan el peso de la última cena a jóvenes sin experiencia (MIR) y el trono termina en los tribunales.

De momento, Santa Mónica, ha anunciado que la Semana Santa del año próximo, solo saldrá una procesión, con o sin Paso Amarillo.

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