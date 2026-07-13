El Partido Popular y la financiación de la dependencia

Se acaba de publicar el informe del Imserso del mes de junio, que recoge la estadística mensual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Dicha estadística vuelve a situar, claramente en solitario, a la Región de Murcia como la comunidad autónoma con mayor tiempo de demora para la resolución de las solicitudes de grado de dependencia y en la concesión de la prestación correspondiente: 551 días.

Para poner en contexto este dato, hay que recordar que en enero de 2023, primera vez que se publicaron estadísticas mensuales sobre el tiempo de espera de estas resoluciones, la Región de Murcia ya se situó, con 486 días de retraso, como la tercera comunidad autónoma con mayor demora, por detrás de Andalucía (583), y Canarias (963).

Desde entonces, Murcia ha escalado hasta los 551 días registrados en junio pasado (565 en noviembre de 2025), mientras Andalucía ha descendido hasta los 435 días (-148), aunque sigue ocupando el segundo peor puesto, y Canarias hasta los 314 días (-649 días), justo en la media estatal. Todo ello ha consolidado la posición, en solitario, de la Región de Murcia como comunidad autónoma con más demora en la resolución de estos expedientes.

Recuérdese que fue el Gobierno de Rajoy el que, en 2012, recortó el nivel mínimo de financiación del sistema

Por ello, en noviembre de 2025, a instancia de IU-Podemos, se aprobó en la Asamblea Regional y con el voto en contra del PP una moción para instar al Gobierno regional a presentar un plan de choque urgente que redujera el tiempo medio de espera para la resolución de los expedientes de Dependencia hasta los 180 días, plazo máximo que establece la ley para la resolución de cualquier procedimiento administrativo. Entonces, el argumento del PP fue que no era posible sin que el Estado financiara el 50% del gasto.

Pues bien, el Gobierno de coalición progresista está tramitando una reforma de la Ley de Dependencia para que el reparto del gasto público sea del 50% entre ambas administraciones. Lo sorprendente es que, en el primer trámite parlamentario en el Congreso, concretamente en la Comisión de Derechos Sociales, el PP, junto con Vox, ha votado en contra. A pesar de ello, el dictamen de la comisión ha sido aprobado por 20 votos a favor y 17 en contra.

Recuérdese también que fue el Gobierno de Rajoy el que, en 2012, recortó el nivel mínimo de financiación del SAAD. Ello supuso que la aportación estatal a la Región de Murcia pasara de 60,8 millones en 2013 a 35,9 millones en 2018. Además, eliminó el llamado nivel acordado con las comunidades, que en 2011, último año financiado, supuso otros 9,8 millones más de financiación para la región. En conjunto, la aportación del Estado para financiar la Dependencia se redujo prácticamente a la mitad.

Sin embargo, con el plan de choque aprobado en 2021 por el Gobierno de coalición progresista no solo se recuperó la financiación del nivel acordado, sino que también se incrementó progresivamente la financiación del nivel mínimo que establece la ley. Como consecuencia de ello, en la Región de Murcia el reparto de la financiación del SAAD pasó del 83% aportado por la Comunidad y de un 17% por el Estado en 2020 a un reparto del 70%-30%.

No obstante, si se tiene en cuenta el copago de los usuarios, cuyos ingresos percibe la Comunidad y que representa aproximadamente el 17% (48,6 millones en 2024), el reparto del gasto público se aproxima ya, de facto, al 60% a cargo de la Región y al 40% a cargo del Estado.

Dirá López Miras, como la consejera Ruiz, que desde diciembre de 2025 el tiempo medio de demora en la resolución de los expedientes ha ido disminuyendo. ¿Te refieres, Fernando, a una reducción de solo 14 días en siete meses, que sigue situando a la Región de Murcia, con diferencia, como la comunidad con mayor retraso (551 días) y que, además, desde el comienzo de la legislatura ha incrementado la demora en 54 días? A cualquier cosa llamas tendencia.