Frente al maltrato de Sánchez, los compromisos de Feijóo con la Región

España necesita urgentemente un cambio político. Corremos el riesgo de que el sanchismo consiga su objetivo de normalizar la corrupción, de que los españoles se acostumbren a ella y la vean ya como parte cotidiana del paisaje, y no lo podemos permitir. Deben llegar cuanto antes aires nuevos a la Moncloa para que por fin tengamos un presidente del Gobierno de España que gobierne de verdad, desde el rigor, la dignidad y la honestidad. Y que contribuya a restablecer los valores democráticos, los principios éticos y morales en política y la fortaleza de las instituciones.

Ese cambio solo puede venir de la mano del proyecto de renovación y regeneración del Partido Popular que encarna Alberto Núñez Feijóo. Pero si perentorio es para toda España que la alternativa rigurosa y solvente del PP llegue al Ejecutivo central, lo es muy especialmente para la Región de Murcia. Porque aquí llevamos ocho años sufriendo el maltrato de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, sectario hasta la médula, que obliga al presidente Fernando López Miras a gestionar y gobernar a pulmón. Porque nos castiga con la peor financiación de España, nos recorta el agua del Trasvase, nos discrimina en infraestructuras y nos abandona con el Mar Menor.

Y, a pesar de todo, y gracias a las políticas de libertad, fomento de la inversión y refuerzo del Estado del Bienestar del Gobierno regional y al esfuerzo de una sociedad civil emprendedora y admirable, la Región de Murcia crece y crea empleo como nadie en España y en Europa. Cabe imaginar de lo que seríamos capaces si tuviésemos a un presidente del Gobierno de España sensible con nuestras demandas, que supiera sacar el máximo provecho a nuestro potencial. Afortunadamente, tendremos muy pronto la posibilidad de llevar a la Moncloa a ese líder político que necesitamos los ciudadanos de la Región, que no es otro que Alberto Núñez Feijóo.

Porque Feijóo, como por lo demás volvió a demostrar en su última visita a la Región (y van ya unas cuantas), no solo defiende nuestras reivindicaciones, sino que conoce las soluciones. Y, sobre todo, se compromete a llevarlas a la práctica nada más tome posesión como presidente del Gobierno de España. Él mismo ha dejado claro que su política para la Región de Murcia se basará en dos pilares: agua y financiación.

Feijóo, a través del que ha asegurado que será uno de sus proyectos estratégicos, un Plan Nacional del Agua que impulsará en sus primeros días en la Moncloa, garantizará que todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones. Tras ocho años sin infraestructuras hídricas ni soluciones, en los que el Gobierno de Sánchez solo se ha dedicado a crear conflictos, es hora de ordenar los recursos hídricos en España mediante infraestructuras que permitan aprovechar excedentes, almacenar agua y mejorar las conexiones. Porque hay agua suficiente para todos, pero es necesario elaborar una hoja de ruta para que se haga un reparto más equitativo de la misma en nuestro país.

Con Feijóo tendremos también en la Moncloa a un presidente dispuesto a sentarse con todos los presidentes autonómicos para abordar de una vez la reforma de un sistema de financiación que es el peor lastre para la Región de Murcia. Porque urge un cambio en el modelo para que, después nada menos que de 14 años, los ciudadanos de la Región dejemos de ser los que menos dinero recibamos para financiar la educación, la sanidad y las políticas sociales. Tendremos a un presidente que no pactará unilateralmente la financiación autonómica ni concederá privilegios al independentismo a cambio de mantenerse en el poder.

Feijóo será un presidente del Gobierno de España que también hará frente al déficit de infraestructuras que venimos sufriendo, y que contribuirá a recuperar y proteger el Mar Menor. Sin duda, nos espera lo mejor con Feijóo en la Moncloa y sus compromisos con la Región de Murcia.