La muerte de las ilusiones

Las desigualdades y las penalidades que sufre el género humano, todas ellas causadas por su propia mano, son tenaces. Su pervivencia durante generaciones nos deja perplejos, pues conocedores de todo el potencial que exhibe la humanidad, nadie se explica cómo no se ha instaurado ya un reino de justicia social y armonía universal. Se piensa, no obstante, que tal cosa llegará en un futuro, acaso lejano, pero un futuro cierto, real e inevitable. Las ilusiones y las esperanzas de un lugar mejor, primero bajo la forma de un paraíso y luego de una utopía, sobrevivían. La esperanza subsistía.

Pero Wells en su novela llega incluso a demoler ese anhelo, el más voluntarista, el más engañoso de todos. El viajero del tiempo emprende una ignota expedición a lo largo de los milenios tan sólo para descubrir con sus propios ojos que no existe la utopía. No existe ni siquiera como fraude, ni camuflada de tiranía. En el futuro que nos aguarda en el año 802701 no hay sitio para eso, la humanidad se ha escindido en dos razas diferentes, una pacífica, abúlica, manipulable; otra cruel, bestial, habitante de la oscuridad, antropófaga goza de toscos rudimentos técnicos pero fundamentalmente está poseída por el espíritu de exterminio, dominación y simple animalidad.

La civilización es una carcasa vacía, y de los logros encomiables de los seres humanos no queda ni el menor de los recuerdos, ni en forma de mito, ni de tradiciones legendarias, ni en archivos, ni en libros. Las relaciones humanas se han reducido a comer o ser comido. De nada sirve al viajero del tiempo haber llegado a estas orillas desconocidas y aterradoras, después de haber sido de la depurada explotación del hombre por el hombre que había alcanzado su época, la de máximo apogeo de la civilización occidental.

Ante la inevitabilidad de un porvenir funesto y a todas luces irreversible, el viajero vuelve sus ojos a las aún más lejanas y futuras edades para contemplar la extinción completa de la humanidad, de la fauna animal y hasta de nuestra atmósfera y la muerte de nuestro sol, en una carrera imparable hasta el único remanso de paz posible: el de la nada.