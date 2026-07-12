Opinión | Los imprescindibles
La muerte de las ilusiones
Las desigualdades y las penalidades que sufre el género humano, todas ellas causadas por su propia mano, son tenaces. Su pervivencia durante generaciones nos deja perplejos, pues conocedores de todo el potencial que exhibe la humanidad, nadie se explica cómo no se ha instaurado ya un reino de justicia social y armonía universal. Se piensa, no obstante, que tal cosa llegará en un futuro, acaso lejano, pero un futuro cierto, real e inevitable. Las ilusiones y las esperanzas de un lugar mejor, primero bajo la forma de un paraíso y luego de una utopía, sobrevivían. La esperanza subsistía.
Pero Wells en su novela llega incluso a demoler ese anhelo, el más voluntarista, el más engañoso de todos. El viajero del tiempo emprende una ignota expedición a lo largo de los milenios tan sólo para descubrir con sus propios ojos que no existe la utopía. No existe ni siquiera como fraude, ni camuflada de tiranía. En el futuro que nos aguarda en el año 802701 no hay sitio para eso, la humanidad se ha escindido en dos razas diferentes, una pacífica, abúlica, manipulable; otra cruel, bestial, habitante de la oscuridad, antropófaga goza de toscos rudimentos técnicos pero fundamentalmente está poseída por el espíritu de exterminio, dominación y simple animalidad.
La civilización es una carcasa vacía, y de los logros encomiables de los seres humanos no queda ni el menor de los recuerdos, ni en forma de mito, ni de tradiciones legendarias, ni en archivos, ni en libros. Las relaciones humanas se han reducido a comer o ser comido. De nada sirve al viajero del tiempo haber llegado a estas orillas desconocidas y aterradoras, después de haber sido de la depurada explotación del hombre por el hombre que había alcanzado su época, la de máximo apogeo de la civilización occidental.
Ante la inevitabilidad de un porvenir funesto y a todas luces irreversible, el viajero vuelve sus ojos a las aún más lejanas y futuras edades para contemplar la extinción completa de la humanidad, de la fauna animal y hasta de nuestra atmósfera y la muerte de nuestro sol, en una carrera imparable hasta el único remanso de paz posible: el de la nada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
- En directo | Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y se funde en un abrazo con el rey Felipe VI
- El laboratorio halla ADN del cirujano detenido por violar a una paciente en Murcia en la faja interna de su víctima
- Cortada la autovía A-7 que conecta Almería con la Región de Murcia por el incendio en Los Gallardos: este es el desvío alternativo
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- Tras la ola de calor, llega una ola de polvo sahariano a la Región a partir de este sábado
- Alarma por un velero a la deriva con siete menores a bordo en aguas del Mar Menor
- El nuevo templo de la carne en Murcia abrirá en un local mítico con cortes elegidos por Paco Rosa